Beisbolistas cubanas hacia fuerte reto en Japón

La selección cubana de béisbol femenino intervendrá a mediados del venidero mes de septiembre en la eliminatoria del Grupo B, correspondiente a la Copa Mundial de Béisbol para damas, que acogerá Miyoshi City, Japón, donde estarán en juego tres boletos para la final del certamen a disputarse en Canadá en el verano del próximo año.

En esta llave concursarán seis equipos en representación de igual número de países y competirán por el sistema de todos contra todos a una sola vuelta al cabo de la cual los tres primeros obtendrán el pasaporte para la final, segmento que ya cuenta con tres clasificados procedentes de la eliminatoria del Grupo A que se efectuó en Thunder Bay, Canadá, son estos: Estados Unidos que barrió 5-0, Canadá 4-1 y México 3-2.

La misión de Cuba es sumamente compleja, pues en su apartado figuran Japón (#1 del ranking mundial y seis veces ganador de la cita), Taipei de China (#2 del ranking), Venezuela (#5), Puerto Rico (#9) y Francia (#14). Cuba aparece actualmente en el puesto #7.

Por añadidura tenemos el antecedente de que en el premundial del pasado año Cuba cedió frente a Venezuela y Puerto Rico, equipo este último frente al cual, además, disputamos seis partidos amistosos y en todos los casos salimos por la puerta estrecha.

De manera que la pelea por finalizar en una de las tres primeras plazas será muy dura, pero al cabo la definición se logrará en el terreno de juego y hay que salir cada día arropados en el espíritu de victoria en la certeza de que nada es imposible.

La mejor actuación histórica de Cuba fue el bronce alcanzado en el Campeonato Panamericano disputado en Venezuela…hace 14 años.

El calendario señala el siguiente orden de enfrentamientos para nuestras muchachas: debut el día 12 a las 9.30 de la noche hora de Cuba frente a Taipei de China (ello debido a la diferencia horaria, pues en realidad el certamen se efectuará del 13 al 17 de septiembre); el día 14 a la 1.30 de la madrugada vs Puerto Rico, en ese mismo horario el día 15 vs Francia, el día 16 a las 5 de la madrugada vs Venezuela y finalmente el día 17 ante Japón a las 5.30 de la madrugada.