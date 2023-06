Juan de la Cruz Fonseca es Mosajista hace 37 años

San Luis, Santiago de Cuba, 21jun .— Gracias a materias primas locales que se mezclan con otras de balance nacional, la Empresa Productora de Materiales constructivos de San Luis, (EPROMAC), mantiene a sus obreros en faena casi constante.

Juan de la Cruz Fonseca trabaja allí hace más de 37 años en un oficio que lo apasiona, el de Mosajista.

“Aquí inicié mi vida laboral, lo que comenzó como una oferta más de trabajo, se convirtió en entusiasmo para mí. Me gusta mi oficio y lo mejor es que cada vez lo perfecciono más. Me gusta ayudar a mi compañero, siempre somos dos en cada turno, a mí siempre me han tocado parejas jóvenes y tengo que iniciarlos en este mundo. Poco a poco van cogiendo la práctica hasta que ambos hacemos 260 mosaicos como norma en la jornada y hasta más, cuando hay materia prima suficiente. El oficio de mosajista a mí me entretiene, me relaja, me apasiona, ver esa mezcla de cemento, arena, agua, color, convertirse en un ente duro que va a ser de utilidad para tantas personas me hace sentirme importante. Aquí alcanzaré mi jubilación. ¿Un dato interesante? Siempre pregunto a los albañiles que usan mis mosaicos y a los clientes, por la calidad de los mismos. Todos me dicen, estar complacidos”.

La Empresa Productora de Materiales de la Construcción de San Luis mantiene trabajo estable durante lo que va de año y ello les permite cumplir el plan previsto para los seis meses del año. Allí se confeccionan accesorios imprescindibles para el impulso al plan de la vivienda: Mosaicos, Bloques, ladrillos, lavaderos, rodapie, entre otros.

Buscar todas las soluciones posibles a un programa tan sensible como el de la construcción es prioridad para este municipio.

Emplear ciencia e inteligencia en la fabricación de artículos destinados a la terminación de viviendas, subsidios y proyectos de carácter social, seguir creciendo en las ofertas para ampliar el espectro de uso: Vender de forma mayorista a la población, es ambición lograble a la que a diario aporta el Mosajista Juan de la Cruz Fonseca.