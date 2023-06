Intensas lluvias alivian situación de sequía que afectaba el abasto de agua en Cuba

Un período seco muy marcado mantenía en Cuba a un gran número de población afectada con el abasto de agua, pero llegó junio – ciertamente conocido como el mes más pluvioso del año – y ha llegado la lluvia, pero ¡de qué manera!

De acuerdo con el Instituto de Meteorología, persisten las lluvias fuertes e intensas en las regiones central y oriental de Cuba, situación hidrometeorológica relacionada con una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera sobre el golfo de México, que mantiene un flujo húmedo del suroeste sobre todo el país, en combinación con la inestabilidad atmosférica y los factores locales.

Este ha sido el detonante de las intensas precipitaciones, antecedidas por el paso de la depresión tropical Arlene, que han provocado numerosas inundaciones y crecida de ríos en varios territorios cubanos.

En los primeros diez días del presente mes, según los pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), se han acumulado en el país 146,2 milímetros (mm) de precipitaciones, el 75 % de la media histórica para este mes, informó a Granma, Argelio Fernández Richelmer, director de Hidrología e Hidrogeología del INRH.

«A pesar del alto acumulado para los primeros días del mes, este no impone un récord en el país, pues en igual período de tiempo en otros años han existido mayores acumulados», sin embargo, no en otros momentos esta lluvia había sido tan necesaria, aclaró.

El especialista añadió que, estas precipitaciones han sido abundantes mayormente en la región oriental, donde se evidencia el mayor registro 211,3 mm, el 141 % y señaló «ha llovido en muchos lugares donde había necesidad que lloviera, pues ha permitido el incremento de agua acumulada en los embalses, vital para el abasto a la población y las actividades económicas».

Desde el punto de vista de la administración de la gestión de los recursos hídricos y sus diferentes usos, Fernández Richelmer calificó este evento meteorológico de beneficioso.

Reconoció que ciertamente ha habido afectaciones a la población y a la economía principalmente evidenciadas en zonas anegadas o inundadas con la correspondiente pérdida de recursos y producciones agrícolas, pero como decimos «este es un mal necesario».

En el caso de las regiones occidental y central del país, detalló el Director de Hidrología e Hidrogeología del INRH, han promediado 53,9 mm, el 23 % de la media histórica y 159,1 mm, el 76 %, respectivamente.

Sobre la región occidental, señaló que, si bien no ha llovido mucho en comparación con las otras zonas del país, de mantenerse lloviendo como hasta ahora en estos territorios, se espera alcance la media.

Agregó que los acumulados provinciales más significativos se han registrado en Camagüey con 289,7 mm, el 145 %; Granma 281,2 mm, 167 %; Santiago de Cuba 226,1 mm, 146 %; Las Tunas 214,9 mm, 137 % y Holguín 204,3 mm, 143 %.

Significó también el especialista que en la estación pluviométrica de Telecorreo Baire en Contramaestre, Santiago de Cuba se registró el mayor acumulado de los últimos días con 810,8 mm de precipitaciones; en siete se encuentran entre 500,0 y 800,0 mm; y en 76 se encuentran entre 300,0 y 500,0 mm.

LLENADO DE LOS EMBALSES

El volumen de agua retenido en los embalses, al cierre del 10 de junio a las 16:00 horas es de 5829.81 millones de metros cúbicos (m3) el 63.6 % de la capacidad nacional de llenado, expresó Fernández Richelmer.

Lo anterior puntualizó, representa un aumento de más de 1600 millones con relación al volumen embalsado al inicio del día 1 del mismo mes.

Este considerable aumento explicó el especialista está motivado, además de porque llueve en las áreas donde se encuentran los embalses, por los altos índices de escurrimiento provocado por la saturación de los suelos y la poca infiltración, tras varios días de constantes precipitaciones.

Manifestó que estos números de agua acumulada rondan ya los máximos que pueden ocurrir en el país a pesar de que la capacidad nacional sea de más de 9000 millones de m3, pues como se ha visto en estos días no llueve parejo en todo el país y, por ejemplo, si sigue lloviendo en el oriente lejos de aumentar la capacidad de llenado nacional, comenzarían a verter los embalses de esa región.

En cuanto a las provincias con los mayores llenados respecto a su capacidad se encuentran: Granma al 94.2 %; Santiago de Cuba 86.6 %; Holguín 84.8 %; Cienfuegos 78.4 % y Camagüey 73.9%.

Del total de embalses administrados por el instituto se encuentran vertiendo 61, la mayor cantidad en los territorios de Camagüey, 28; Las Tunas, 9 y Holguín, 8.

Sobre el caso de Camagüey, territorio con el mayor acumulado lluvioso, el directivo del INRH explicó que su capacidad de llenado todavía no supera el 75 % pues es la provincia con la mayor cantidad de embalses del país, lo que no significa que no se encuentre en un estado favorable en cuanto al almacenamiento de recursos hídricos.

En cuanto a Guantánamo, provincia con graves problemas por la sequía resaltó que, no ha sido de las más beneficiadas con las aguas, sin embargo, ha aliviado su situación, sobre todo el embalse Faustino Pérez que abastece la capital provincial.

Continuó que hace apenas unos días este municipio tenía afectadas cerca de 70 000 personas y hoy está en buenas condiciones de llenado para el abasto.

De Ciego de Ávila, provincia con más de 200 mm de precipitaciones en los últimos días, detalló Fernández Richelmer que en esta provincia los embalses permanecen con acumulados poco significativos, pues la principal fuente de abasto del territorio son las aguas subterráneas, las que se tardan más días en poder contabilizar, pero en general el estado debe ser favorable.

Estamos al inicio de la temporada ciclónica y el período húmedo en el territorio nacional, y a pesar de que dadas las condiciones de sequía existente en el país resultaron favorecedoras estas lluvias, también vale resaltar que no es conveniente que se llenen los embalses desde este mes, alertó.

El director de Hidrología e Hidrogeología del INRH reflexionó que esta es una situación que requiere un constante monitoreo, pues ante la ocurrencia de eventos meteorológicos similares no se va a poder almacenar tanta agua y serán mayores los vertimientos.

Autor: Wennys Díaz Ballaga