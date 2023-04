Rusia será sede del Festival Mundial de la Juventud en 2024

Rusia será sede en 2024 del Festival Mundial de la Juventud con la asistencia de 20 mil personas de 180 países, informó hoy la directora de la Agencia Federal para Asuntos de la Juventud (Rosmolodezh), Ksenia Razuvaeva.

“Este es un evento muy grande y significativo, teniendo en cuenta la situación actual y las difíciles condiciones”, precisó Razuvaeva.

De acuerdo la funcionaria, entre los delegados se encuentran jóvenes que viven en naciones con gobiernos hostiles hacia Rusia, “lo cual es una oportunidad para contar lo que los medios occidentales ocultan o manipulan, una vez más confirmaremos que los intentos de aislar a nuestro país de cualquier manera son inútiles”.

Según su experiencia de interacción con organizaciones juveniles que hoy trabajan en diferentes países del mundo, existe un interés colosal hacia Rusia.

“Tenemos proyectos con alcance internacional, este es el concurso Gran Cambio, el concurso Líderes de Rusia y muchos otros eventos cada año, donde participan personas de todos los países, amigos y no amigos, porque no hay países hostiles, no hay personas hostiles, hay políticos hostiles”, afirmó.

Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre la celebración del Festival Mundial de la Juventud en febrero-marzo de 2024.