Sean el observatorio; ustedes tienen el conocimiento (+Video)

Creatividad, mente abierta, romper trabas e incluso aprovechar lo que ya está estipulado y no se implementa porque se desconoce. Esos conceptos pusieron el tono a todas las reflexiones que, en la mañana de este miércoles, con la presencia del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvieron lugar en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae).

En el Complejo de Investigaciones Tecnológicas Integradas (CITI), que pertenece al centro universitario, se produjo un franco y útil intercambio entre el Jefe de Estado y los directivos, profesores y alumnos, quienes han sido artífices en concretar ideas que la dirección del país ha ido construyendo, de conjunto con ese universo de altos estudios.

El rector de la Universidad Tecnológica, Modesto Gómez Crespo, hizo un recuento de lo realizado en tiempos recientes desde diversas aristas de trabajo. Fue esa la introducción a una jornada que contó, además, con la presencia del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, Jorge Luis Broche Lorenzo; y con el vice primer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

Igualmente estaban presentes, junto a otras autoridades, el primer secretario del Partido en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar; el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata; así como el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi.

Foto: Estudios Revolución

Modesto Gómez Crespo dijo al dignatario que la Cujae es también su universidad. Y seguidamente ofreció detalles acerca de cómo se han ido desarrollando y gestionando las directivas de trabajo, en una agenda que ha mantenido un permanente vínculo de la dirección del país con la Universidad Tecnológica de La Habana.

Se han ido tomando decisiones e implementando ideas –explicó el rector– en frentes como el del transporte; las inversiones; la innovación; lo referente a vivienda, tecnología y materiales de la construcción; el paisajismo; la robótica y automatización; la informatización; las nuevas tecnologías para la industria azucarera; la formación de técnicos superiores; la eficiencia energética y la energía renovable; los modelos de gestión de los recursos; la lucha contra la COVID-19; la gobernabilidad y el control popular, y la labor ideológica.

Aun cuando Cuba vive una situación económica muy difícil, en medio de la cual se complejiza todo propósito de concretar ideas que pasan por recursos materiales y financieros, los universitarios no han dejado de intentar y de llevar adelante proyectos con los cuales mejorar la vida en el país.

Foto: Estudios Revolución

Transferir el conocimiento a todos los ámbitos posibles, capacitar, estimular más cada logro, que el saber tenga una recepción total en espacios tan vitales como el empresarial, están entre los principales anhelos de profesores y estudiantes que conversaron con el mandatario.

Ellos han trabajado en estos tiempos por aliviar la tensa situación del transporte que vive La Habana; de cara a las comunidades, han presentado cómo aplicar tecnologías asociadas a diseños de viviendas más económicos y con buena estética; y en lo que concierne a crear paisajes agradables, la mirada está puesta de manera especial en las comunidades que presentan situaciones de vulnerabilidad.

Varias facultades se han unido para diseñar, proponer y concretar proyectos. Algunos sueños se han ido concretando; y otros, en esa batalla diaria por avanzar a pesar de las dificultades, siguen pendientes.

En lo que concierne a la labor transformadora dentro de los barrios, el dignatario recordó la importancia de «trabajar con el alma de la gente». Y en tal sentido, una vez más hizo énfasis en que, si solo se piensa en cambios de infraestructuras y no en transformación social, si no se va más allá del asistencialismo, no habrá cambio verdadero.

Foto: Estudios Revolución

Del mundo universitario fueron escuchadas varias voces en la reunión: Se habló del desafío que entraña implementar, como se quiere y se necesita, el control popular en las comunidades; alguien recordó que la función de quienes pertenecen a la universidad y se proponen hacer cosas en disímiles espacios del país es trabajar para que se apliquen los saberes con que cuenta el centro de altos estudios, y eso, como se dijo, no se logra en tres días, pues lleva capacitación y toma de conciencia de los actores involucrados.

Hacia el final del intercambio, el Presidente Díaz-Canel habló sobre la necesidad de que la universidad cubana se actualice en cuanto al estado de las ciencias técnicas en el mundo. En esa línea de pensamiento, el Jefe de Estado expresó a sus interlocutores: «Ustedes tienen que ser como el observatorio del país».

Lo afirmó con la certeza de que estaba hablando con quienes habitan la Universidad rectora en ciencias técnicas; y a ellos los invitó a hacer todo el aporte posible con sus conocimientos, con sus «enfoques bien acabados», para ayudar en la toma de conciencia de los decisores, para esclarecer e integrar mejor un grupo de temas. «Ustedes –enfatizó el mandatario– tienen el conocimiento».