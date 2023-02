Realizan iniciativa para detección temprana del cáncer de piel

Cuba desarrolló este viernes el Día del Lunar, campaña de pesquisa nacional activa con el propósito de concientizar a la población sobre la incidencia del cáncer de piel, aumentar la percepción de riesgo y realizar diagnósticos tempranos de lesiones malignas.

La doctora Olaine Regla Gray Lovio, coordinadora del Grupo especial de trabajo de cáncer de piel del Ministerio de Salud Pública, afirmó que este padecimiento en el país, al igual que en el mundo, incrementa su incidencia en hombres y mujeres, y muchas personas con lesiones no acuden a la consulta por desconocimiento de la enfermedad.

En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias explicó que desde 2011, en saludo al Día Mundial contra el Cáncer, 4 de febrero, se lleva a cabo este movimiento de pesquisa que combina actividades de fotoeducación, las cuales incluyen orientaciones de fotoprotección (pautas de cuidados frente a la exposición excesiva al sol).

El cáncer de piel se incrementa en el país a expensas de sus tres variantes más frecuentes: el carcinoma basocelular, el carcinoma celular y el melanoma maligno, precisó la jefa del departamento de Dermatología del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo.

Gray Lovio comentó que exponerse en exceso al sol también aumenta el riesgo de padecer erupción polimorfa solar, urticaria actínica y dermatitis actínica crónica, además puede agravar o perpetuar el lupus eritematoso y el melasma, y provocar dermatitis fototóxica, quemaduras y fotoenvejecimiento.

Con relación a los tratamientos, la presidenta de Sociedad Cubana de Dermatología mencionó entre ellos al HeberFERON, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y que constituye una opción utilizada con buenos resultados en el tratamiento del carcinoma basocelular.

La profesora auxiliar e investigadora agregada detalló que el cáncer de piel se presenta con lesiones de diferentes formas como una llaga o placa, pigmentada o no, que no re­suelve en el tiempo; o un lunar que se mo­difica, se vuelve asimétrico, de bordes irregulares, color no homogéneo, que crece a un diámetro mayor de seis milímetros, evoluciona, cambia, se eleva, pica o sangra.

Expresó la entrevistada que ante estas manifestaciones se debe acudir al médico y para prevenirlas recomendó que la población ante la radiación ultravioleta se proteja con ropas, sombreros, protectores y lentes solares y realice con frecuencia el autoexamen de piel.