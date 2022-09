Artistas cubanos exponen razones a favor del Código de las Familias

Las plataformas digitales constituyen hoy el escenario por excelencia para los artistas cubanos a favor del nuevo Código de las Familias, que será sometido a referendo popular el próximo 25 de septiembre.

A través de cápsulas audiovisuales creadores como la actriz Corina Mestre, vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) exponen las razones que motivan su voto positivo al documento.

«Voy a votar sí porque es el código más adelantado que hemos tenido en el país, respeta a los demás y se preocupa humanamente por todo el pueblo cubano», apuntó Mestre, en tanto señaló el carácter respetuoso del texto legislativo y el proceso de consulta, elaboración y votación desarrollado.

Si nosotros no votamos por el sí el código no se aprueba, entonces es fundamental que todos los que creemos en él, vayamos a las urnas y hagamos uso de nuestro derecho para que pueda ser implementado, sentenció la intérprete, Premio Nacional de Teatro 2022.

Asimismo, las redes sociales de la Uneac transmiten mensajes de apoyo al texto legislativo, el cual protege a niños, adolescentes, personas vulnerables, adultos mayores y a quienes se encuentran en situación de discapacidad.

El Código de las Familias «crea normas jurídicas marcadas por un sentido ético, de inclusión y de respeto a las diferencias», puntualiza el perfil oficial de la organización en Twitter, mientras amplifica las voces de la vanguardia artística y literaria en la isla que coinciden en un Si.

En ese sentido destaca también la realizadora Raquel González, quien resaltó la humanidad impresa en las páginas del Código y su poder para englobar a todas las personas sin importar creencias relogiosas o posiciones políticas, en aras de evitar que los derechos del pueblo fueran vulnerados.

Yo personalmente, que además estoy comprometida con los temas de la familia, que los he abordado desde mi obra y me he interesado por aspectos excluidos en el documento anterior, me siento tremendamente feliz de poder decir Si, puntualizó.

Por su parte, el humorista Kike Quiñones anunció que marcaría la casilla del Si este domingo por su hermano, sus tíos de avanzada edad que verán sus derechos resguardados y por él mismo, que contará con herramientas jurídicas vitales para su futuro.

De igual modo, la periodista y vicepresidenta de la Uneac Magda Resik se refirió al despliegue de amor en las páginas del código, que propicia que las personas puedan desarrollar sus vidas de una manera deprejuiciada en una sociedad donde prime el respeto.

Creo que vamos a ganar mucho con buena convivencia, si colocamos al individuo en el centro de la voluntad de la sociedad, que permita que cada uno de sus integrantes viva feliz, sentenció Resik.

En tanto, la vicepresidenta primera de la entidad Marta Bonet destacó el valor del referendo popular, pues aunque esté publicado en la Gaceta Oficial, necesita ser refrendado por el pueblo para que la felicidad que transmite pueda entrar en vigor.

