Continúa la tensa situación electroenergética en Santiago de Cuba

El telecentro santiaguero Teleturquino continuó con su el programa informativo acerca de la situación electroenergética existente en la provincia indómita a partir del análisis e intercambio directo con la teleaudiencia.

En el espacio comparecieron nuevamente directivos de la Empresa Eléctrica, el decano de la facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad y representantes del Partido y el Gobierno en la provincia; quienes en previa consulta del despacho eléctrico y el grupo temporal de trabajo, evaluaron tres variantes que fueron intercambiadas con la población por distintos canales.

Dichos acuerdos para el tratamiento del panorama energético han de tener en cuenta la salida imprevista de termoeléctricas como la Antonio Guiteras y afectaciones en unidades de la central 10 de Octubre, al respecto se explicó que este es un escenario complejo; ambos acontecimientos repercutieron de forma negativa y solo en el día de ayer salieron aproximadamente 400 MW del sistema; a nivel de país el déficit de generación ascendió a los 1545 MW, de estos 126 MW en Santiago de Cuba.

Esto obliga la creación de dos bloques, B1 y B 2 con 12h de afectación cada uno. En este punto, resulta importante conocer que la provincia en el horario de máxima demanda estima un déficit superior a los 180 MW, por tanto, esta distribución se realiza para dividir el déficit de forma que cada bloque represente 90 MW aproximadamente.

Javier Calero Román, director técnico de la Empresa Eléctrica explicó las rotaciones de los horarios, al respecto expresó: “Evaluamos el déficit y para evitar varias afectaciones a la población según el diseño aplicado hasta el momento, se decide crear estos bloques que rotan 12 h, las cuales se dividen en dos momentos.

“Un primer bloque rota de 12 a.m a 5 a.m y el segundo de 5 a.m a 5p.m completando sus 12h; el primer bloque nuevamente rotaría de 5p.m a 12 a.m complementando sus 12 h. Ese bloque que se afecta en el horario nocturno hasta las 12 a.m no se afecta en la madrugada, hasta las 5 am que comienza la segunda rotación con las 12 h del día. Esto hace que la población tenga afectada la madrugada en días alternos”, señaló.

Se continúa trabajando y se analizan las zonas o circuitos no apagables de la provincia, como otra de las medidas técnicas y organizativas que garanticen cubrir el déficit. En estos lugares se determinan nuevas posibilidades de afectación a partir de operaciones manuales.

Junto a los dos bloques creados y la maniobra en circuitos que antes no se apagaban, se genera la posibilidad de influir para palear el déficit, siempre garantizando la vitalidad de los objetivos económicos y sociales de la provincia.

El trabajo con los circuitos inapagables, los cuales son clientes priorizados también se analiza teniendo en cuenta a la población que se beneficia de dichos circuitos, tratando de aportar la situación energética de acuerdo al consumo de los mismos.

Las autoridades santiagueras guiados por el personal especializado continúan su búsqueda de alternativas y consultan las experiencias de otras provincias para implementar mejores opciones ante esta contingencia energética.

En tal sentido, teniendo en cuenta los planteamientos y cálculos hechos por la población acerca del déficit y las horas de afectación, en el panel informativo refirieron que este problema de electricidad, presenta soluciones territoriales teniendo en cuenta el déficit de generación de cada una de estas.

La realidad indica que los consumos de las provincias son diferentes y el cálculo se hace en función de la demanda de la carga residencial, por esto a nuestra provincia le corresponde un 10 por ciento del déficit nacional.

La gobernadora provincial Betatriz Johnson Urrutia, refirió que en sesiones de trabajo se intercambia con las autoridades de otros territorios que son similares demográficamente al nuestro. Se trabaja desde diferentes ópticas pero se transita mismo camino; de ahí las soluciones presentadas, que al evaluar de conjunto con los especialistas indican que no estamos alejados del comportamiento de la media nacional y se labora por el aseguramiento de los servicios.

La perdurabilidad de esta situación y alternativa tomada aún se maneja, pues responde a la salida de la termoeléctrica como tema que repercute mayormente en la situación; son pronósticos complejos e inestables. Se prevé incorporar información específica del estado a nivel nacional de las termoeléctricas, para conocimiento de los santiagueros en los portales digitales de las instituciones.

Asimismo, se hace un llamado a la población a continuar e incentivar el ahorro durante las jornadas y el horario de fluido eléctrico activo; el uso racional de la energía en domicilios y centros laborales constituye hoy un aliado importante.

Este espacio continuará con próximas emisiones en el horario de 6:00 a.m a 6:45 a.m aproximadamente para interactuar con el pueblo e informarlo, escuchar sus opiniones y generar soluciones. Mediante la transmisión se puede comunicar a los números telefónicos 58553709 o 22652057 para esclarecer dudas o generar planteamientos.

El llamado es a continuar participando en este programa que informa verazmente la situación existente, ante la cual se trabaja con gran esfuerzo para mitigar sus efectos en la cotidianeidad de la población santiaguera.

Escrito por Anyel Mora Cabrera

