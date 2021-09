Flexibilizan medidas para el enfrentamiento a la Covid-19 en Santiago de Cuba a partir de este sábado 25 de septiembre

Spread the love













Atendiendo a la disminución de los casos positivos a Covid 19 en Santiago de Cuba, el avance de la vacunación con más del 50 por ciento de la población inmunizada con las tres dosis hace 21 días y el necesario proceso de la incorporación a las tareas de la economía y la tensa situación de disponibilidad energética en la provincia.

En rueda de prensa desarrollada en la sede de la Fundación Caguayo, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia decidieron iniciar la reapertura de los servicios de forma gradual, concebida como una reanimación económica y social, para ir avanzando sucesivamente a la normalidad y restablecer algunos servicios de forma presencial.

Para este sábado 25 de septiembre se prevé la reapertura del transporte público de 5.00 am hasta las 7.00 pm, incluido el intermunicipal, además de que se reactiva la presencia de inspectores populares. Los vehículos cargarán sus capacidades hasta el 50 por ciento, extremando todas las medidas higiénico sanitarias ya conocidas.

Las bodegas extienden su servicio hasta los domingos. Las tiendas recaudadoras de MLC restablecen su horario habitual hasta las 5.00 pm.

Prestará servicios restaurantes pactados por cada empresa y solo por reservación desde las 11 am y hasta las 5.00 pm ,no excluyen la venta de comida para llevar. Los negocios no estatales abrirán todos los días. Se reestablecen los servicios jurídicos de 8.00 am hasta 4.00 pm. Los tribunales retoman los juicios orales, los bancos restablecen su horario , en la mañana para personas naturales de 8 a 11 am y para personas jurídicas de 11. 00 am a 3 .00 pm .

En estos momentos se evalúa el inicio de servicios de belleza y talleres de servicios y que no dependan de la climatización. Se realiza la apertura de las instalaciones de cultura y los parques.

Más de 293 instalaciones de la gastronomía de las 600 del territorio son visitadas en estos momentos por inspectores de salud pública con el fin de propiciar su apretura una vez que se compruebe el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Se mantiene el cierre en los municipios de Segundo Frente, Tercer Frente,Mella Y Guamá.

Se mantienen prohibidas las visitas a hospitales.