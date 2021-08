Tokio 2020: al fin llegan las de oro para Cuba

Spread the love













Lucha Makuhari Messe Hall A

Santiago de Cuba, 2 ago.— Luis Orta nos regala la primera medalla de oro, no por menos esperada menos feliz. Se enfrentó al doble campeón del mundo el japonés Kenichito Fumira. Salió a buscar su combata, hizo lo suyo y todo el tiempo empujo. En la primera acción saca del colchón a su rival y le dan 1 punto. Casi lo lleva otra vez a la zona de pasividad y le dan otro al cubano 2×0. Van al suelo, lo despegó 4×0 y se lleva el primer tiempo. Cuando salen al segundo el japonés trata de presionar, pasividad del cubano 4×1, van abajo, y en una impresionante movida el cubanito logro quitarse la llave y ponerse de pie, para sacar otra vez al japonés del colchón. Logra la victoria 5×1.

Grande, inmenso el Gigante de Herradura llega por cuarta ocasión consecutiva a los más alto del podio olímpico. Su último rival, Iakobi Kajaia, no podría con esta mole de músculos de 130kg. Al colchón con todo el empuje, logra 1 punto por pasividad, van al piso y lo mueve 3×0 en el primer tiempo. Sale al segundo tiempo sintiéndose campeón. El georgiano se ve desgastado, no ataca y recibe amonestación por pasividad 4×0 y finalmente Mijain lo vuelva a sacar del colchón para el 5×0 definitivo.

Campo de Tiro Asaka

Leuris Pupo, queda segundo para la medalla de plata en una noche memorable. El holguinero logra pasar l clasificación en 5to puesto con 583. En la final logra 29 puntos válidos para la segunda posición, primero se coloca el francés Jean Quinquanpoix con 34 unidades y bronce el chino Li Yuehong con 26. Intacto el récord olímpico del cubano de 34 puntos logrado el 3 de agosto de 2012 en Londres.

Atletismo Estadio Olímpico

En la final del disco la representante cubana queda en bronce. Una competencia signada por la lluvia. Yaimé Pérez, en la clasificación hizo 63.18m, en la final un primer tiro de 65.72 que la coloca entre las mejores. Segundo no fue un buen disparo, en su salida el disco casi no voló y queda en 62.61, se mantiene segunda en la final. Luego de la parada por lluvias Sandra Perkovic deja todo para el último disparo y no lo consigue, se queda fuera del medallero. Al continuar la competencia la norteamericana Valerie Alman con 68.98m es la puntera. Kristin Pudens de Alemania hace 66.86 en el 5to intento y se pone 2da. En la última ronda, la 6ta se define todo. Sandra se queda por fuera, lamentable la mejor del mundo, la croata no hace el podio. Nuestra representante entre las tres mejores olímpicas y trae la sexta presea para la delegación cubana.

En la clasificación del salto con pértiga se comenzó con 4.25, altura que la pinareña Yarisley Silva niega saltar. Intenta con 4.40 y lo consigue. Luego de detiene la puja por lluvias. Al regreso muchas fallan. La cubanita logra los 4.55 y queda entre las 15 clasificadas a la final para este 5 de agosto.

En los 400m c/v y su semifinal la santiaguera Zurian Echavarría Marten corre en el segundo heat y llega 4 para un tiempo de 55.21m. llego mejor en la última valla, pero la remataron en los últimos metros. Cumple un sueño y llega a una olimpiada, la joven pudo hacer más pero quizás la lluvia impidió una mejor carrera. Queda en el lugar 12 del evento.

Pesas Foro Internacional de Tokio

Eyurkenia Duverger Pileta queda como líder grupo B y 8va en la competencia en la división de +87kg. Al inicio en el arranque pudo con 96, pero en los dos restantes intentos los 100 kilos le fueron esquivos. En el envión comenzó con un efectivo movimiento de 120, luego 124 y finalmente 129 para un total de 225. Esta joven de 21 años cumple los pronósticos y se augura grandes eventos.