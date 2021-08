La música a la vanguardia, priman entre sus valores lo auténtico, la fidelidad y la cubanía 

Spread the love













Santiago de Cuba, 30 ago.— La música ha sido siempre vehículo para expresar los más diversos sentimientos en todo el mundo; Cuba para suerte nuestra cuenta con grandes compositores, canta autores y clásicas y excelentes creaciones en todo tipo de género. Amor, unidad, conciliación, Patria, Revolución, héroes y heroinas, también han sido temas recurrentes y fuente de inspiración de varias generaciones de cubanos.

Emblematicas piezas como El Mambí de Luis Casas Romero, La Bayamesa obra colectiva de Castillo, Fornaris y Céspedes, Pequeña serenata diurna de Silvio Rodriguez, Te doy una canción, del propio autor o La victoria de Sara González han sido temas favoritos, asi como himnos y marchas, conforman una hermosa historia construida a base de sacrificios que ha llevado a poetas y trovadores la inspiración, traducida luego en la preferencia y el respeto del pueblo cubano, hacia ellos.

La música es un hilo conductor, signada por el espiritu de la época y tallada por la melodia y las voces que luego la hacen para siempre suya. Sin embargo, no me es ajeno hoy el hecho de saber a la música parte de campañas desestabilizadoras, de discursos planeados para agredir, herir, avengorzar y hasta lastimar los sentimientos y valores hacia una nación, hecho fuera de toda ética y sensibilidad.

La canción politica o social, como le llaman algunos, no es un hecho exclusivo de Cuba, más es cierto que aquí tenemos grandes exponentes; sin embargo la canción de entonces, la que recuerdo de mi juventud, tenia una letra limpia, digna del contexo en que nacieron, clara como el fenómeno que buscaban exponer o resaltar. Habría que buscar una nueva definición para esas que fusionan, bajo el amparo de “lo moderno, lo actual o lo rentable”, la prepotencia, el odio, la ignorancia.

Me vuelve el alma al cuerpo cuando reconozco que esos productos no son los más demandados y si bien no le faltan seguidores, hay que decirlo, no son mayoria quienes se prestan al juego de la mediocridad y el desarraigo. El arte cubano se sobrepone a ello, la música a la vanguardia, priman entre sus valores lo auténtico, la fidelidad y la cubanía.

Fidel Castro, quien dio siempre a la cultura un papel preponderante y llegó a calificarla como “escudo y espada de la nación”, de manera memorable en su discurso Palabra a los Intelectuales, expresó: “Los artistas y los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios, pueden encontrar que dentro de la Revolución tienen un campo para trabajar y para crear; y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tiene oportunidad y tiene libertad para expresarse. Es decir, dentro de la Revolución. Esto significa que dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada. Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos; y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la Revolución de ser y de existir, nadie.”

Mejor dicho imposible, asi lo creo.

Y volviendo al contexto musical, 60 años después, tambien entre artistas y escritores cubanos el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez exponiendo los atisbos e intentos de tergiversación de la cultura y sus procesos en la isla por parte de mercenarios culturales, fue claro al precisar: “Somos una Revolución que puede presumir de haber sido contada y cantada, desde sus orígenes, con el talento y la originalidad de sus artistas y creadores, intérpretes genuinos de la sabia popular y también de las insatisfacciones y esperanzas del alma cubana.”

“Y así seguirá siendo, Intelectuales, artistas, periodistas, creadores, nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la Revolución puso en el mapa político del mundo siga siendo reconocido también por su singular modo de pelear cantando, bailando, riendo y venciendo”.

Y asi es, por suerte son muchos los que pelean cantando en defensa de una nación caracterizada por sus recursos humanos, patrios y sentimentales, defensores del arte verdadero.