Me puse la sobrebata y salté

¿La foto donde salgo saltando en Wathsapp? Ah sí, esa foto fue una idea que tuvimos mis compañeros y yo… me puse la sobrebata, así como si fuera una capa, y salté simbolizando a un superhéroe, en honor a todos los que están enfrentando esta pandemia, ya sea de una forma u otra

Testimonio de la estudiante de tercer año de Medicina Sheila Mesigñac Sagarra, voluntaria del centro de aislamiento de la Facultad No. 2 de la Universidad de Ciencias Médicas

-Aquí estoy por tercera vez en un centro de aislamiento de la Facultad No. 2 de la Universidad de Ciencias Médicas. Tuve el privilegio de haber formado parte del primer grupo que dio su paso al frente para ayudar en la zona roja. La primera vez fue muy difícil, muy dura…, era un cambio muy brusco.

Desde el primer día que entramos empezamos a trabajar en función del recibimiento de los pacientes: limpiando, arreglando las camas, posicionando los materiales necesarios, acomodando todo… Ya en horas de la noche cuando pensábamos que habíamos terminado, de un momento a otro empezaron a llegar pacientes, ¡cantidad de pacientes!, y hasta con síntomas. Al principio sentía un poco de temor por ver la realidad de la enfermedad, pero ya poco a poco me fui adaptando.

¿Nuestra rutina? Nos levantamos a las 5:30 am para recibir el desayuno. Ya a las 6:30 am debemos estar repartiéndolo a los pacientes. Más tarde, alrededor de las 9:30 am, recibimos y entregamos la merienda a los pacientes, a las 11:30 am almorzamos, a las 3:30 pm nos toca la merienda de la tarde, a las 5:30 la comida y a las 7:30 la merienda de la noche. Igual desempeñamos otras funciones, como mensajería, la cual consiste en llevarle a los pacientes los paquetes que reciben de sus familiares. También hacemos ropería, para entregarla a las 5 am.

¿Qué si el tiempo nos alcanza para todo? Bueno, luego de repartir la comida y el almuerzo tenemos que recoger las bandejas que los pacientes dejan en una mesa seleccionada, las bajamos para el comedor y allí, donde hay un tanque con cloro, se desinfectan por diez minutos. Pasamos al fregado y limpiamos las mesas. Muchas veces se nos unían los horarios por la cantidad de pacientes, e incluso llegamos a tener el hospital con toda su capacidad ocupada. Pero cuando llega la noche…Te cuento que en varias ocasiones nos hemos reunido, por supuesto, cumpliendo con el distanciamiento y todos con nasobuco, para estudiar o jugar parchís, juegos de mesa, o escuchar música para relajarnos, o sino nos ponemos a conversar acerca de todo lo sucedido en el día. Es muy divertido.

Que confieso: no fue una rueda de casino como tal, sino una pequeña coreografía (ríe con picardía). Estábamos vestidos todos de verde, con nasobuco, careta y gorro, y la hicimos, ¡ya sabes!, para incitar a las personas a quedarse en casa.

Son muchas las experiencias… He hecho cantidad de amistades, es lo mejor que me llevo de aquí. Somos una familia que compartimos una dura tarea y hasta ahora hemos sabido mantener los lazos de amistad establecidos. Hoy por hoy en esta tercera vuelta seguimos siendo los mismos, excepto unos pocos q no se pudieron incorporar por problemas personales.

¿Quién soy cuando estoy aquí? Cuando entré aquí en realidad era un poco inmadura y no era capaz de adaptarme a circunstancias difíciles, sin embargo, hoy puedo decir que aprendí a valorar el sentido de las cosas, por eso volví y voy por más. ¡En fin, he crecido! –