Disfrutan santiagueros nominación de CD “TRIBUTO A MI ABUELO”, en CUBADISCO

Santiago de Cuba, 25 abr.— Con gran alegría los amantes de la buena música cubana, y de manera particular los fanáticos de aquella que lleva el sello de hecha en Santiago de Cuba, reciben la noticia de la nominación del CD “TRIBUTO A MI ABUELO”, en la categoría “Tradicional Variado” de la 24 Edición de CUBADISCO.

Para conocer detalles de este material, que desde ya pasa a formar parte de los memorables archivos de la EGREM, tvsantiago conversó con Gustavo Revé Sigler, Director del Septeto Moneda Nacional.

-¿Cómo surge la idea del proyecto?

Este proyecto es una idea original mía desde hace 10 años atrás, y sería el primer volumen de varios tributos homenajeando a mi Abuelo, Daniel Castillo, y que desde un inicio contaría con las colaboraciones de artistas invitados que sumados al Septeto Moneda Nacional pudieran dar, con un buen diseño sonoro, toques distintivos y de excelencia al producto fonográfico final sin que se perdiera la esencia del género tradicional trovadoresco. Es importante decir que este primer proyecto, durante todo este tiempo fue mostrado a todas las disqueras del país, incluyendo a la EGREM en aquel entonces, y no fue hasta el año 2018 cuando se aprobó finalmente por esta disquera, grabándose en el año 2019 y lanzado de manera virtual el 1 de mayo del 2020, siendo presentado por EGREM a la Edición 2020 de los Grammy Latinos, entrando en competencia.

-¿De qué forma escogieron el repertorio?, pues la obra de Daniel es muy rica.

Daniel Castillo fue uno de esos compositores importantes que tuvo la vieja trova santiaguera del siglo pasado, con una obra autoral bastante amplia. Todo no debía recogerse en un solo material discográfico por lo que, para este primer volumen, escogimos temas conocidos y temas que nunca habían visto la luz y así poder lograr un disco bien variado. Aparecen temas como “Mensaje a mi Amor” y “El misterio de tus Ojos” que son de sus más conocidos y otros como “El Bongó y Catalina”, “Ansias”, y” Allá en mi Tumba” que se estrenan ahora en este CD.

-¿Quienes intervienen en el disco?

He dicho en otras ocasiones que este disco es un tributo de los músicos santiagueros, a Daniel Castillo, de quienes lo conocieron y disfrutaron de sus obras. Por eso aparecen en este CD músicos brillantes como:

– Alejandro Almenares / Requinto (Temas 4, 6 y 7)

– Gabino Jardines / Guitarra Solista (Temas 2 y 9)

– Alejandro Duany / Tres (Temas 1 y 3)

– Dúo Melodías Cubanas. (Tema 10)

– Grisel Gómez / Voz (Tema 7)

– Raúl Salcedo / Voz 2da (Temas 4 y 7)

– Antonio”TONY” Rodón / Voz (Tema 6) y Coros

– Iván Acosta / Flautas (Temas 3 y 9)

– El cuarteto de cuerdas ARKOS”

– Rey A. Burgos Delis / Sax Tenor (Tema 3)

– Baudelis Rodríguez / Sax Baritono (Tema 3)

Entre otros, y de manera muy especial contamos con las colaboraciones de:

– Idania Valdés / Tema 3

– Annie Garcés /Tema 9

– Eduardo Sosa / Tema 2

-¿Qué equipo técnico te acompañó en el empeño?

Contamos con el maestro Jorge Luís Pujals en la PRODUCCIÓN MUSICAL y en las GRABACIONES, MEZCLAS Y MASTERIZACIÓN con el ingeniero Máximo Espinosa Rosell en los Estudios Siboney de la EGREM en Santiago de Cuba, y las voces de Idania Valdés y Annie Garcés se grabaron en los estudios GUAICÄN en la Habana gracias al maestro “Pepe” Ordaz.

Las Fotos de carátulas son del joven santiaguero Rubén Aja y el diseño corrió a cargo del equipo de trabajo EGREM

-¿Cuantos discos recogen ya el trabajo de Moneda Nacional?

CD “LA TROVA” (Discos CORASON – 1998)

CD “NACIDO EN ORIENTE” (Estudios SIBONEY – 2001)

Y de manera conjunta aparecemos en los CDs:

CD “MUSIC FROM SANTIAGO de CUBA” (the Cradle of Son – 2007 www.havanamasters.com) / CD,“VENERACIÓN” (Antología Santiaguera – BISmusic 2010)

CD – DVD“VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE” (Virgen de la Esperanza – BISmusic 2012)

CD – DVD “CONTAR LA TROVA” (Estudios ABDALA – 2021)

De manera independiente hemos grabado los CDs: “Baila con mi Tumbao” (2003),”Baila con la punta ´el pie” (2005), “Se formó la Pachanga” (2007) y “Nadie te ha querido como yo” (2014), este último con la colaboración de artistas importantes como Eduardo “TIBURÓN” Morales.

-¿Cómo ha aprovechado MN el tiempo de aislamiento por la pandemia?

Bueno, en este tiempo tan demoníaco, hemos aprovechado la estancia obligatoria en casa para estudiar mucho, soñar, y reflexionar sobre lo que hemos hecho como artistas hasta ahora y lo que vamos a hacer en lo adelante cuando todo esto acabe, sobre todo pensar en más producciones discográficas.

-¿A quién te gustaría agradecer?

Agradecimientos son muchos, en primer lugar a mi abuelo Daniel Castillo por legarnos ese inmenso material que recoge la esencia de la vieja trova santiaguera y por supuesto a los músicos del Septeto Moneda Nacional por confiar en mí a la hora de emprender este maravilloso material fonográfico. También agradecimientos a todos los músicos que colaboraron, y al equipo técnico.

A Juana de los Cuetos y a Heidi Gonzales por confiar en nosotros. A los estudios SIBONEY de Santiago de Cuba

Abrazos a todos.

-¿Qué significa esta nominación?

Esta nominación es ya un gran premio para nosotros y como tal lo estamos disfrutando. La presencia en un evento de esta magnitud es sumamente significativa para cualquier artista y más cuando tu disco aparece nominado junto a los discos de importantes figuras del que hacer musical de nuestra isla. La Felicidad nos inunda.

-¿Algo más que agregar?

Quiero dedicar esta nominación a mi mamá y mi papá que no pudieron disfrutar conmigo esta gran alegría, así como al maestro Lino Betancourt, que después de sus bellas notas discográficas que regaló a este fonograma, tampoco la vida le permitió escuchar el trabajo terminado.

Esta obra hermosa queremos dedicársela también a nuestros seguidores, a los que apostaron y apuestan por el SEPTETO MONEDA NACIONAL. En fin, a Santiago de Cuba.