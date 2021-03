Mujeres en Brasil exigen Fuera Bolsonaro y vacuna antiCovid-19

Spread the love

El programa, en formato virtual, comenzó la víspera y continuará hasta la próxima semana, con acciones organizadas por comités de cada estado.

En el manifiesto que sirve de base, el Gobierno de Jair Bolsonaro es calificado de proyecto de muerte por su irresponsable conducción ante el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, que cobró hasta la fecha más de 260 mil pérdidas humanas.

Alerta sobre la profundización de las desigualdades de raza, clase y género durante la pandemia.

La alta incidencia de feminicidios y la violencia contra las personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgéneros) son problemas que se abordan además en el contenido.

Por su parte, la actuación de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, recibe una mención de rechazo en una carta de movimientos sociales.

‘Repudiamos el accionar de la ministra Damares al pretender impedir penalmente el derecho al aborto legal, incluso en situaciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes’, indica el escrito.

Insiste en que ‘la maternidad debe ser una decisión o no será. áEducación sexual para prevenir, anticonceptivos para no quedar embarazada y aborto legal para no morir! Legalización ya!’.

Tal pliego está firmado por 82 entidades de la sociedad civil, que representan a mujeres, negros, trabajadores, LGBT, abogados y una serie de segmentos sociales que luchan por los derechos en el país.

Según el manifiesto, además de la falta de identidad con la ministra, la acción de la administración de Bolsonaro y pro-mujeres no existe.

Datos sobre el mercado laboral demuestran que bajo este gobierno la situación de las féminas no ha hecho más que empeorar.

Un boletín del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos revela que una parte importante de ese género perdió su ocupación durante el periodo de la pandemia y muchas del mal llamado sexo débil ni siquiera buscaron uno nuevo.

‘Entre el tercer trimestre de 2019 y el de 2020, el contingente de mujeres fuera de la población activa aumentó en 8,6 millones, la ocupación femenina disminuyó en 5,7 millones y 504 mil más pasaron al desempleo’, apunta el reporte.

Ocuparemos las redes sociales y algunos lugares con actos políticos y simbólicos, todos con protección, señala.

‘En este acto, la lucha es por la vida y estamos unidas para ello’, afirmó la secretaria de la Mujer en la Central Unitaria de Trabajadores, Juneia Batista.