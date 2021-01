Pelea de las Avispas, equipo de Santiago de Cuba, contra la tabla de posiciones

Santiago de Cuba, 2 ene.— El equipo de Béisbol de Santiago de Cuba preocupa a los aficionados, esta es una excelente noticia porque se vive la pasión del deporte nacional en nuestra tierra.

Escribo estas palabras dadas las interrogantes que me han hecho los usuarios en las redes y las personas que me ven en la calle, incluso mi padre me estaba preguntando.

Las Avispas marchan séptimos con 40 y 32, average de 301, OBP 385 y 727 jits. Dicho esto pudiera ser que algunos digan “están clasificados”, pero no es así.

Las dos victorias en Pinar del Río nos colocaron en la 7ma plaza, pero el número mágico es 42. No queda otra que sacarle dos cotejos a los Piratas en la Isla de la Juventud, algo verdaderamente difícil porque en el Cristóbal Labra juegan como filibusteros. No digo que sea imposible.

Todos estábamos atentos el día 29 a la doble jornada y la primera sonrisa 5×4 fue de infarto. Gracias al jonrón de Yaicel Pérez con bases llenas. En el segundo 4×0 la labor monticular de Alberto Bisset (9-5) sigue siendo esencial.

Volviendo al campeonato, la tropa santiaguera debe disputar el día 5 doble programa y el 6. Al igual que el resto de los rivales por la clasificación.

En la tabla ya están asegurados Sancti Spíritus y Granma (45-27) y muy fácil la tienen Las Tunas y Cienfuegos (42-30), preocupado debe estar Armando Ferrer con sus 39-29 y muchos más Camagüey que marcha a la par nuestra pero en 6to escaño con 40-32 (recordar que le ganaron a Santiago el cotejo individual).

En octavo marcha Pinar del Río con 37 y 30 y fuera de clasificación Industriales 34-29. En el décimo se coloca Mayabeque 38-34, elenco con mucha garra y vientos de huracán que pueden hacer mucho daño.

Los Vegueros deben 8 partidos, situación numérica favorable para incluirse en la postemporada. Los Azules tienen un panorama complicado. Deben jugar 12 partidos, desde el 5 y hasta el 18 de enero con los jugadores no enfermos y la reserva. Actualmente tienen 9 peloteros con coronavirus. Para nadie es un secreto que los capitalinos se crecen, jugar bajo esa presión puede hacer muy bien a los dirigidos por Carmona y tienen la oportunidad de clasificar.

Con los temas planteados, sigo diciendo que el número mágico es 42. Aunque la calidad del equipo daba para llegar a este momento sin tanto susto, pero la pelota es así. Se sufre pero se goza. Nos queda aun el mes de enero para saber si e juega otra vez en el Guillermon o no.