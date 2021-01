Parte de cierre del día 10 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 10 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 5 mil 715 pacientes, sospechosos mil 948, en vigilancia 965 y confirmados 2 mil 802.

Para COVID-19 se estudiaron 13 mil 212 muestras, resultando 431 muestras positivas. El país acumula un millón 605 mil 819 muestras realizadas y 15 mil 007 positivas (0,93%).

Del total de casos (431): 372 fueron contactos de casos confirmados, 36 con fuente de infección en el extranjero y 23 sin fuente de infección precisada.

De los 431 casos del día, 285 (66,1%) están vinculados con viajeros internacionales, acumulando 5 mil 658 que representa el 76,7% del total de casos diagnosticados desde el 15 de noviembre.

De los 431 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 238 y del sexo masculino 193.

El 53,6% (231) de los 431 casos positivos fueron asintomáticos acumulándose un total de 9 mil 595 que representa el 63,9% de los confirmados hasta la fecha.

Los 431 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años 44; de 20 a 39 años 155 ; de 40 a 59 años 152; 60 y más 80 .

Distribución de los casos confirmados por provincias y municipios

Pinar del Río: 5 casos

Pinar del Río: 4 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 1 (importado).

Artemisa: 17 casos

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio de Los Baños: 5 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 4 (contactos de casos confirmados).

Alquízar: 3 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 4 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 123 casos

Diez de Octubre: 9 (6 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Arroyo Naranjo: 5 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Centro Habana: 17 (13 contactos de casos confirmados, 1 importado y 3 sin fuente de infección precisada).

Cerro: 1 (contacto de caso confirmado).

Cotorro: 2 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 8 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 13 (5 contactos de casos confirmados, 2 importados y 6 sin fuente de infección precisada).

Habana Vieja: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado).

La Lisa: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Marianao: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Playa: 10 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 importado).

San Miguel del Padrón: 22 (20 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Mayabeque: 5 casos

San José de Las Lajas: 3 (importados).

Güines: 1 (importado).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 71 casos

Calimete: 1 (contacto de caso confirmado).

Cárdenas: 9 (6 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Colón: 5 (contactos de casos confirmados)

Jagüey Grande: 7 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 1 (contacto de caso confirmado).

Limonar: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 43 (contactos de casos confirmados)

Pedro Betancourt: 2 (contactos de casos confirmados).

Perico: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 2 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (contacto de caso confirmado)

Cienfuegos: 1 (sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 23 casos

Caibarién: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Camajuaní: 1 (importado).

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado)

Ranchuelo: 3 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 15 (11 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Sancti Spíritus: 2 casos

Sancti Spíritus : 1 (contacto de caso confirmado)

Taguasco: 1(importado)

Ciego de Ávila: 14 casos

Chambas: 1(sin fuente de infección precisada)

Ciego de Ávila:3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada)

Morón: 10 (3 contactos de casos confirmados y 7 importados)

Camagüey: 10 casos

Camagüey: 7 ( 6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Florida: 3(2 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Las Tunas: 5 casos

Las Tunas: 5(contactos de casos confirmados)

Granma: 7 casos

Bartolomé Masó: 1( contacto de caso confirmado)

Bayamo: 2( contactos de casos confirmados)

Buey Arriba: 2( contactos de casos confirmados)

Jaguaní: 2 (sin fuente de infección precisada)

Holguín: 7 casos

Banes: 1( contacto de caso confirmado)

Gibara: 1( contacto de caso confirmado)

Holguín:4 (2 contactos de casos confirmados y 2 importados)

Mayarí: 1( contacto de caso confirmado)

Santiago de Cuba: 51 casos

Songo la Maya: 2( contactos de casos confirmados)

Contramaestre: 1( contacto de caso confirmado)

Julio Antonio Mella: 4( contactos de casos confirmados)

Palma Soriano: 6( contactos de casos confirmados)

Santiago de Cuba:38 (34 contactos de casos confirmadosy 4 sin fuente de infección precisada)

Guantánamo: 89 casos

Guantánamo: 83 (82 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Maisí: 2( contactos de casos confirmados)

Manuel Tames: 3( contactos de casos confirmados)

Niceto Pérez: 1 ( contacto de caso confirmado)

De los 15 mil 007 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 2 mil 802 (18,6%), 2 mil 778 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 153 (dos en el día), dos evacuados, 28 retornados a sus países, 159 altas del día, se acumulan 12 mil 022 pacientes recuperados. Se atienden en las terapias intensivas 24 pacientes confirmados, de ellos nueve críticos y 15 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Oligúrico. Gasometría con acidemia mixta con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de41 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio. Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica, Asma Bronquial, Insuficiencia Cardíaca y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica,. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Creatinina 420 mmol/. Rayos X de tórax. Infiltrado de aspecto heterogéneo de ambos hemitórax de aspecto mixto inflamatorio y congestivo, patrón retículo intersticial. Reportado de crítica estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica,. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Anuria. Gasometría con una acidemia metabólica. Rx de tórax con Lesiones intersticiales extensas bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio. Santa Clara. Provincia. Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus Tipo II. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, alimentándose por gastrostomía ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Mejor control glicémico luego de la insulinoterapia. Gasometría hiponatremia ligera en corrección, resto dentro de parámetros aceptables. Lesiones de partes blandas sin empeoramiento. Rx de tórax. Mejoría radiológica. Discreto velo en región hilio basal derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio. Santa Clara. Provincia. Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Estenosis Aórtica ligera. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables con ligera hipoxemia. Electrocardiograma con Bradicardia sinusal. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Radiopacidades heterogéneas en ambos campos pulmonares a predominio bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Elevación de las enzimas hepáticas. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Sin cambios Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y Provincia. Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Gotosa. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio San Juan y Martínez. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular Hemorrágica y Demencia Senil. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, que coopera al interrogatorio, presenta escaras en ambas regiones glúteas, con área de celulitis alrededor de la escara en la cadera izquierda refiriendo dolor en dicha zona, niega falta de aire, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax: sin cambios. Lesiones inflamatorias en campo pulmonar derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Tuberculosis pulmonar con Lobectomía superior derecha y Desnutrición. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, se queja de epigastralgia, niega falta de aire, ventilando espontáneamente sin oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lobectomía superior derecha. Resto Normal. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad.Municipio. Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus y Fractura de Cadera. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Gasometría con alcalosis metabólica ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorio diseminados en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio 10 de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Bronquitis crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 91 años de edad.Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares a predominio derecho, asociada a fibrosis y dilataciones bronquiales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 103 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Fractura antigua de cadera operada y Demencia senil. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con ligera hipoxemia. Rayos X de tórax. Discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, continúa con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 35 años de edad. Municipio. San Miguel del Padrón. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, sin vómitos y diarreas en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rx de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio: Diez de Octubre. ProvinciaLa Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con mejoría de la polipnea, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Radio-opacidad de aspecto heterogéneo de ambos campos pulmonares a predominio hilio basal retículo intersticial. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio: Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Etilismo. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, con mejoría de la polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de64 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertension arterial, Diabetes Mellitus y Bronquitis Crónica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, polipnea ligera, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rx de tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares más hacia las bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Gibara. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gota. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Opacidades densas, heterogéneas de aspecto algodonoso con tendencia a confluencia de región basal derecha y parahiliar periférica y paracardiaca izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 45 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Tratamiento con Ceftriaxone (2 días), CIGB 258, resto el indicado en el protocolo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 93 años de edad. Municipio y Provincia. Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en la Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Tratamiento con Ceftriaxone (2 días), CIGB 258, resto el indicado en el protocolo. Reportada de grave.

Fallecidos

Ciudadano cubano de 53 años de edad que se encontraba en el municipio Gibara, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Arribó al país, procedente de España, se le realiza primer PCR que resulta negativo a la COVID-19. Comienza con tos, fiebre y expectoración, no acude a los servicios de salud. Se le realiza el segundo PCR, con resultado Positivo. Es ingresado en sala de confirmados e iniciado tratamiento según protocolos. para estos pacientes. Los tres días posteriores mantiene, tos, expectoración escasa, en el Rayos X de tórax, se aprecian lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, se mantiene con estabilidad hemodinámica, se cumple protocolo.Muestra polipnea moderada, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, es iniciada Ventilación No Invasiva, se mantiene hemodinámicamente estable. Presenta empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, polipnea intensa, hipotensión arterial, sudoración, cianosis, hasta el agobio respiratorio por lo que es intubado y ventilado en modalidad controlada, apoyado con aminas a altas dosis. En horas de la noche hace parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Paciente Fallece. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias para familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, que residía en municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Neoplasia de Pulmón con Metástasis. Es valorada e ingresada en hospital, en sala Neurología, por presentar cuadro convulsivo. Es realizado PCR. Mantiene estabilidad hemodinámica, presenta cuadro de obnubilación. Se recibe resultado positivo del PCR, es trasladada de hospital, fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, presenta disnea moderada, inestable hemodinamicamente por lo que es tratada según protocolo para estos pacientes. Presenta empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, es intubada y ventilada en modalidad controlada, apoyada con aminas a altas dosis. En horas de la noche hace parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no son efectivas. Paciente Fallece. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias para familiares y amigos.

Hasta el 10 de enero se reportan 189 países (=) con casos de COVID-19, asciende a 90 millones 675 mil 908 los casos confirmados (+ 713 mil 854) con 20 millones 815 mil 737 casos activos y 1 millón 942 mil 604 fallecidos (+ 10 mil 41 ) para una letalidad de 2,14 % ( = ).

En la región las Américas se reportan 40 millones 104 mil 529 casos confirmados (+ 383 mil 560), el 44.22 % del total de casos reportados en el mundo, con 10 millones 758 mil 571 casos activos y 930 mil 606 fallecidos (+ 5 mil 213) para una letalidad de 2,32% (=).