Participará Lizt Alfonso Dance Cuba en importante certamen de Estados Unidos

La Habana, 31 dic.— La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) participará, a principios de enero de 2021, en la competencia Ballet Beyond Borders, evento con sede en Estados Unidos, informó la agencia Prensa Latina.

Tradicionalmente, esta cita propicia el intercambio cultural en torno a los diferentes estilos de la danza y la manera de fomentar el desarrollo de las artes desde compañías, programas y organizaciones de distintos países.

Una representación del Ballet Infantil y Juvenil, así como de la compañía profesional de LADC probará sus destrezas en la competencia online del evento, realizado en la ciudad norteamericana de Los Ángeles.

La maestra, directora y coreógrafa Lizt Alfonso ha participado en este certamen en dos ediciones previas, para ofrecer conferencias sobre su experiencia como directora y líder artística, dar clases magistrales y fungir como jurado de la parte competitiva, por invitación de los organizadores.

El concurso internacional de Ballet Beyond Borders abarca estilos desde la danza clásica hasta el hip hop y sus ganadores actúan en una gala de estrellas, el día de la clausura.

Al inicio de 2020, dos bailarinas de LADC se presentaron en el espectáculo final de este evento y se concedieron becas a estudiantes de danza para pasantías en la compañía, cuya sede se encuentra ubicada en el casco histórico de esta capital.

Hace casi tres décadas, Alfonso cultiva en Cuba el llamado “estilo fusión”, aglutinador de elementos del flamenco, el ballet, la danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares.

La aclamada compañía realizará las primeras presentaciones en vivo de 2021 en febrero, en el habanero Teatro Martí, con un espectáculo que compila obras de diversos estilos, desde las danzas españolas hasta los bailes populares cubanos.

Al mes siguiente, LADC SCHOOL subirá a la escena de la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba las Galas de Primavera, con los estudiantes de los Talleres Vocacionales.

Mientras, en mayo, abrirá el calendario de celebraciones por el aniversario 30 de su fundación con el estreno mundial del espectáculo Habana Fénix, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, del cual es compañía residente.

Alfonso fundó en 1991 su agrupación, la única alineación danzaria de Cuba que ha conseguido actuar en la ceremonia de los Latin Grammy.

Por clgsu labor social, reflejada en compañía y escuela, la directora y su equipo recibieron el Spotlight Award by the USA President’s Committee on the Arts and the Humanities, entregado en la Casa Blanca, en 2016, de manos de la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.