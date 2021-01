Parte de cierre del día 30 de diciembre a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 30 de diciembre, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3 mil 193 pacientes, sospechosos 631, en vigilancia 982 y confirmados mil 580.

Para COVID-19 se estudiaron 14 mil 605 muestras, resultando 176 muestras positivas. El país acumula un millón 476 mil 673 muestras realizadas y 11 mil 863 positivas.

Del total de casos (176): 91 fueron contactos de casos confirmados; 80 con fuente de infección en el extranjero y en el día cinco sin fuente de infección precisada. De los 176 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 86 y del sexo masculino 90.

El 77,8% (137) de los 176 casos positivos fueron asintomáticos acumulándose un total de 7 mil 804 que representa el 65,8% de los confirmados hasta la fecha. Los 176 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 18 para un 10,3%; de 20 a 39 años: 63 para un 35,8%; de 40 a 59 años: 71 para un 40,3%; 60 y más: 24, para un 13,6%.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 8 casos

Consolación del Sur: 1 (importado)

Pinar del Río: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados)

Sandino: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 importados)

Artemisa: 20 casos

Alquízar: 4 (contactos de caso confirmado)

Artemisa: 2 (importados)

Bauta: 1 (importado)

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado)

Güira de Melena: 1 (importado)

Mariel: 2 (importados)

San Antonio de los Baños: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 importados)

San Cristóbal: 5 (4 contactos de caso confirmado y 1 importado)

La Habana: 67 casos

Diez de Octubre: 3 (2 contactos de caso confirmado y 1 importado)

Arroyo Naranjo: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 importados)

Boyeros: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados)

Centro Habana: 2 (importados)

Cerro: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 importados)

Cotorro: 4 (importados)

Guanabacoa: 1 (importado)

Habana del Este: 16 (12 contactos de caso confirmado y 4 importados)

Habana Vieja: 1 (contacto de caso confirmado)

La Lisa: 2 (contactos de caso confirmado)

Marianao: 1 (importado)

Playa: 5 (1 contacto de caso confirmado y 4 importados)

Plaza de la Revolución: 11 (5 contactos de caso confirmado y 6 importados)

Regla: 2 (contactos de caso confirmado)

San Miguel del Padrón: 8 (5 contactos de caso confirmado y 3 importados)

Mayabeque: 6 casos

Güines: 3 (2 contactos de caso confirmado y 1 importado)

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado)

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado)

San José de las Lajas: 1 (contacto de caso confirmado)

Matanzas: 10 casos

Cárdenas: 1 (contacto de caso confirmado)

Colón: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada)

Jovellanos: 1 (contacto de caso confirmado)

Jagüey Grande: 1 (importado)

Matanzas: 5 (4 contactos de caso confirmado y 1 importado)

Villa Clara: 7 casos

Cifuentes: 1 (contacto de caso confirmado)

Sagua La Grande: 1 (importado)

Santa Clara: 5 (contactos de caso confirmado)

Cienfuegos: 1 caso

Cienfuegos: 1 (contacto de caso confirmado)

Sancti Spíritus: 2 casos

Sancti Spíritus: 2 (contactos de caso confirmado)

Camagüey: 2 casos

Camagüey: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado)

Las Tunas: 3 casos

Puerto Padre: 2 (importados)

Las Tunas: 1 (importado)

Holguín: 2 casos

Holguín: 1 (importado)

Banes: 1 (importado)

Granma: 5 casos

Manzanillo: 1 (importado)

Bayamo: 3 (importados)

Guisa: 1 (importado)

Santiago de Cuba: 29 casos

Guamá: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado)

Segundo Frente: 1 (importado)

Mella: 1 (contacto de caso confirmado)

Palma Soriano: 4 (contactos de caso confirmado)

San Luis: 2 (importados)

Santiago de Cuba: 17 (8 contactos de caso confirmado, 7 importados y 2 sin fuente de infección precisada)

Songo La Maya: 2 (1 importado y 1 sin fuente de infección precisada)

Guantánamo: 14 casos

Imías: 1 (contacto de caso confirmado)

Niceto Pérez: 1 (contacto de caso confirmado)

Guantánamo: 12 (8 contactos de caso confirmado, 3 importados y 1 sin fuente de infección precisada)

De los 11 mil 863 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados mil 580, mil 558 con evolución clínica estable. Se reportan 146 fallecidos (uno del día), dos evacuados, 10 retornados a sus países, 122 altas del día, se acumulan 10 mil 125 pacientes recuperados (85,3%). Se atienden en las terapias intensivas 22 pacientes confirmados, de ellos 12 críticos y 10 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Hipertiroidismo. Se encuentra afebril, con hemiplejia de hemicuerpo derecho, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente, estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. TAC de Cráneo. Imagen hipodensa en región temporo parietal izquierda compatible con Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica Aguda. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatoria en ambos campos pulmonares con patrón retículo nodulillar fino. Fibrosis y dilataciones bronquiales en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: sano. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Comenzó a desaturar y se constata hipoxemia severa en gasometría con necesidad de intubar y ventilar. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratoria moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Patrón retículo nodulillar fino y lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Miastenia Gravis. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, que se encuentra en el municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se reduce la sedación, se mantiene despertable, obedeciendo órdenes, con deposiciones diarreicas. Se encuentra en ventilación mecánica, trabajando en el destete de la ventilación, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado intersticial bilateral y radiopacidad parahiliar izquierda con tendencia a la mejoría. Reportado de crítico estable.

Ciudadano danés de 63 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra sedado, afebril, con gradiente térmico distal, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero Hemodinámicamente estable, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Ecocardiograma. Contractilidad miocárdica global disminuida. Fracción de Eyección de Ventrículo Izquierdo en 30%. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica bajo régimen dialítico. Se encuentra afebril, sedado, se hemodializa diariamente, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. En anuria. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias diseminadas en 1/3 inferior de ambos hemitórax. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca y Obesidad. Se encuentra afebril, con tendencia a la bradicardia y elementos de bajo gasto, se apoya con drogas vasoactivas, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Ecocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda. Fracción de eyección. Normal. Rayos X de tórax. Sin cambios. Moteado difuso bilateral en velo en ambos campos pulmonares con patrón retículo nodular. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica e Hipoacusia. Se encuentra afebril, con empeoramiento clínico e incremento de la dificultad respiratoria por lo que se intuba y ventila, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Creatinina 358 mmol/l. Gasometría con acidosis mixta moderada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Radio opacidades de aspecto inflamatorio que se localizan a la periferia y bases de aspecto algodonoso que involucra ambos campos pulmonares a predomino Izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio y provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría hipoxemia ligera. Creatinina 234 mmol/l. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias extensas bilaterales con patrón alveolar difuso en la periferia y en regiones basales. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Venosa Periférica y Obesidad. Se encuentra afebril, consciente con polipnea, con incremento de la dificultad respiratoria por lo que se intuba y ventila, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho el cual está casi velado totalmente. Reportada de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 71 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia LaHabana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria ligera e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en seno costofrénico derecho y área para cardíaca izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Cerebro Vascular (hemiplejia derecha residual). Se encuentra afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en región hilio basal bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rx tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra afebril. Fue extubado sin dificultad, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra afebril. Se extubó sin dificultad, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Güines, provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Neoplasia de pulmón. Se encuentra afebril, con polipnea superficial en reposo, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. Rayos X tórax. Radiopacidad homogénea de dos tercios del campo pulmonar izquierdo con derrame pleural de moderada cuantía y radiopacidad de la base pulmonar derecha de aspecto inflamatorio. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Presentó cuadro obstructivo bronquial. Se encuentra afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rx de tórax. Sin cambios. Moteado difuso bilateral en ambos campos pulmonares con patrón retículo nodular. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Jiguaní, provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Crónica. Se encuentra afebril, con polipnea, en ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Falleció el ciudadano cubano de 89 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, de la provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Fractura de Cadera. Comenzó con falta de aire, tos y expectoración blanquecina. Es ingresado en sala de sospechosos de alto riesgo, por la sintomatología clínica y el antecedente epidemiológico de ser contacto de caso confirmado y es realizado PCR. En días posteriores se mantuvo clínicamente estable. El día 27 de diciembre se recibe PCR con resultado positivo. Presentó empeoramiento de la disnea y decaimiento marcado, por lo que fue trasladado a la unidad de Cuidados Intensivos. En el Rx lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, por lo que fue ventilado en modalidad no invasiva. Mantuvo estabilidad clínica con hipoxemia moderada y permaneció en ventilación no invasiva. El día 29 de diciembre presentó empeoramiento clínico gasométrico y radiológico compatible con distres moderado, por lo que fue intubado y ventilado en modalidad controlada, apoyado con aminas a altas dosis. En horas de la noche hace parada cardíaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Es realizada necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 30 de diciembre se reportan 189 países con casos de COVID-19, asciende a 82 millones 799 mil 685 los casos confirmados (+ 793 mil 797) con 17 millones 397 mil 330 casos activos y 1 millón 806 mil 298 fallecidos (+ 18 mil 186) para una letalidad de 2.18 %.

En la región las Américas se reportan 36 millones 28 mil 149 casos confirmados (+ 375 mil 173), el 43.51 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 382 mil 824 casos activos y 866 mil 260 fallecidos (+ 7 mil 534) para una letalidad de 2.40%.