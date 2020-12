Nota del Ministerio de Cultura de Cuba: Rompen el diálogo quienes pidieron diálogo

El pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura (#MINCULT), se congregaron personas con reclamos diversos. Por respeto a las inquietudes y demandas de los jóvenes vinculados al arte, que llegaron hasta allí por convocatoria en redes de grupos con otros intereses, se abrieron las puertas del Ministerio para un intercambio con el viceministro Fernando Rojas y representantes de la UNEAC y la AHS. Después de más de 4 horas de diálogo, se acordó sostener un nuevo encuentro, presidido por el Ministro, para el que previamente se conciliarían listas de temas y participantes. Este 3 de diciembre, a la una y 39 de la tarde, llegó al Ministerio de Cultura un correo

insolente, donde el grupo que se ha erigido en voz de todos, pretende imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar. Al pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana, bajo el disfraz del arte, los que instrumentaron esta maniobra acaban de romper toda posibilidad de diálogo. El Ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los #EstadosUnidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Desmentimos los presupuestos -contenidos en el correo citado, que puede consultarse en los sitios digitales del

MINCULT- sobre los que se han articulado las condiciones de este grupo, carente de legitimidad y ética para emplazar a las instituciones de la cultura cubana. Para los jóvenes y para todos aquellos artistas que se reunieron frente al MINCULT el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo, como ha sido una práctica histórica de las instituciones culturales de la Revolución. El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha reiterado que no somos un Gobierno en la clandestinidad. Somos una Revolución en el poder, que tiene entre sus fuerzas más formidables a la cultura, una cultura soberana, independiente y antimperialista desde la raíz. Con los mercenarios, no nos entendemos. Ministerio de Cultura. La Habana, #Cuba, 4 de diciembre de 2020. Año 62 de la Revolución.