La irresponsabilidad es aliada de la Covid-19

Santiago de Cuba, 27 dic.— El Jefe del Grupo Técnico Asesor para evaluar la evolución de la Covid-19 en #SantiagodeCuba, DrC. Luis Valdés García, expresó en el Consejo de Defensa Provincial que: “El pronóstico no es bueno hasta el 15 de enero por la avalancha de viajeros internacionales que seguirán arribando al país, por la complejidad de estos días tradicionalmente de fiestas y reencuentros y no todos tienen conciencia de que corre peligro su familia; pero no hay que ser pesimistas lo que hace falta es trabajar apegados al protocolo”.

La sesión de trabajo tuvo la particularidad de agrupar a los presidentes y vicepresidentes de los Consejos de Defensa Municipales e intendentes, encabezados por Lázaro Expósito Canto, Beatriz Johnson Urrutia, Presidente y Vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, además de las autoridades de Salud Pública.

En la sede del Comité Provincial del Partido, se analizaron los fallos en la aplicación del protocolo en los municipios de Guamá y Mella, los dos más complicados en estos momentos, el particular del costero municipo de Guamá, fue descrito por el excelente reportaje de la colega Indira Ferrer Alonso del semanario Sierra Maestra, titulado “Covid-19 en Guamá. De la irresponsabilidad y otros demonios” publicado este sábado en la edición impresa.

En cuanto al municipio de Mella, se detallaron los siguientes errores en el tratamiento al caso índice del territorio: no identificación oportuna del sintomático respiratorio, no participación de la Comisión Evaluadora, no realización de la pesquisa por el Consultorio del Médico de la Familia, no identificación de contactos que vincularon el caso con un centro de trabajo, permitir la permanencia en un centro de trabajo de personas con síntomas respiratorios entre otras cuestiones.

En la reunión trascendió que a los responsables de tales violaciones del protocolo, se les aplicarán las medidas disciplinarias pertinentes.