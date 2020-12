Aquí no se deja desamparado a nadie, opinó santiaguero

Santiago de Cuba, 11 dic.— En mi opinión hay que tener confianza, por que todo se ha pensado con tiempo y seriedad, y como se ha dicho ahora y lo hemos visto siempre, no se dejará a nadie desamparado, consideró Jose Antonio Vilariño Ávila, un santiaguero que labora como bodeguero en esta ciudad al comentar acerca del anuncio, a partir del primero de enero del 2021, del inicio del ordenamiento monetario en el país.

En sus declaraciones a la ACN luego de la intervención del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la noche de este jueves, Vilariño Ávila se mostró convencido de que para los que queden en desventaja también se han pensado las medidas a adoptar.

Te puedo decir que yo esperaba más de esta primera información, añadió, se generó mucho interés sobre el tema, ahora hay que esperar por las informaciones anunciadas y que se desarrollen los acontecimientos. De todos modos, según lo que se ha explicado antes, todo esto está bien pensado, y si surge alguna situación, por el camino se irán rectificando las cosas.

El Presidente habló del problema de la inflación, que se tendrá en cuenta por si se produce a niveles mayores que los programados, dijo.

A las personas lo que más les preocupa es el problema del dinero, el aumento de los precios de los productos y servicios, pero en mi opinión hay que tener confianza, porque lo fundamental se ha previsto, valoró.

Ledis Fernández, especialista de primer grado en Estomatología General Integral, expresó que la presencia del General de Ejército Raúl Castro junto al Presidente Díaz Canel le inspiró confianza y seguridad.

Realmente me quedé con algunas expectativas, opinó, pero en realidad me siento tranquila, porque sé bien que las medidas que se adopten no van en contra de cubano alguno.

Se dejó claro que a partir de ahora se irá informando cómo será el proceso en detalles, para que todo el mundo comprenda y sepa lo que puede y debe esperar o hacer en cada momento, concluyó. (Carlos Alberto Gonce Socías)