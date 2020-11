Trump pretende declararse ganador si sale delante en comicios

Washington, 2 nov.— El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, pretende declararse ganador en las elecciones de mañana si los resultados iniciales le son favorables, advierten hoy medios norteamericanos de prensa.

Un reporte del sitio digital Axios citado por otras organizaciones periodísticas afirma que el gobernante republicano, quien busca su reelección ante el demócrata Joe Biden, dijo a algunos confidentes que declarará su victoria si parece que ‘está por delante’.

Tal reacción del mandatario se daría incluso si demoraran en conocerse los resultados finales de los comicios, cuando se estima que en la medianoche del martes podría haber una gran cantidad de votos no contados en estados clave como Pensilvania.

En ese sentido, la publicación The Hill señaló que se espera que mañana en la noche el conteo temprano en ese territorio favorezca al gobernante, debido a las leyes estatales que prohíben revisar las boletas por correo antes de la jornada de los comicios.

Sin embargo, la contabilización de las papeletas emitidas por esta última vía puede reducir el margen inicial entre Trump y Biden, quien lidera en la mayoría de las encuestas en Pensilvania.

En declaraciones a periodistas este domingo, Trump negó que declararía la victoria prematuramente, pero volvió a pronunciarse en contra de que se cuenten las boletas después del día de los comicios.

Creo que es algo terrible cuando los estados pueden tabular votaciones durante un largo período de tiempo después de terminada la elección, apuntó el presidente.

Según Axios, tres personas familiarizadas con los comentarios del jefe de la Casa Blanca dijeron que Trump sí habló en privado sobre el posible escenario, y describió planes para subir al podio la noche de las elecciones y declarar que triunfó.

El medio sostuvo que el equipo de Trump se está preparando para afirmar falsamente que las boletas por correo contadas después del 3 de noviembre son evidencia de fraude electoral.

Sus asesores ‘han estado sentando las bases para esta estrategia durante semanas, pero este es el primer relato de Trump discutiendo explícitamente sus intenciones de la noche de los comicios’, añadió el portal.

A su vez, el diario The New York Times indicó que el escenario por el que presiona el gobernante, en el cual cada voto es contado y tabulado antes de la medianoche, no es posible y nunca lo ha sido.

Según el periódico, los estadounidenses están acostumbrados a saber quién ganó en la noche de la jornada de los comicios porque las organizaciones de noticias proyectan a los vencedores basados en recuentos parciales, no porque el recuento se complete tan rápido.

Por eso, explicó que la cuestión este año no es el momento de los resultados definitivos, pues estos llegarán, como siempre, dentro de los plazos establecidos por cada estado, sino cuándo las empresas periodísticas tendrán suficiente información para hacer proyecciones precisas.