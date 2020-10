Covid-19 pasa cuenta a Trump en estados del cordón industrial

Washington, 20 oct.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede perder en esta elección los territorios del denominado cordón industrial que posibilitaron en buena medida su llegada a la Casa Blanca en 2016, resaltan hoy expertos.

El enojo por el manejo por parte de Trump de la crisis desatada por la Covid-19 califica como el principal elemento que, en perspectiva, decidirá en contra del actual mandatario.

Los estados del cordón industrial, incluyendo Ohio y Pensilvania, le entregaron al magnate republicano la presidencia, y nuevamente ayudarán a decidir los comicios del 3 de noviembre, en opinión de los especialistas.

Hace cuatro años, el mensaje de revitalización económica del aspirante a jefe de Estado ganó muchos votantes blancos de clase trabajadora que habían elegido al demócrata Barack Obama en 2012.

Los datos de las encuestas muestran que la carrera de 2020 se está convirtiendo cada vez más en un referéndum sobre el manejo del presidente de la Covid-19.

Sondeos de Reuters/Ipsos realizados entre el 9 y el 13 de octubre mostraron que el 50 por ciento de los probables votantes de todo el país sienten que el candidato demócrata, Joe Biden, manejaría mejor la respuesta a la pandemia, en comparación con el 37 por ciento de Trump.

Asimismo, las encuestas de opinión en Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin muestran inclinación hacia Biden como el mejor candidato para liderar la recuperación tras la aparición del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.

Otras pesquisas de Reuters/Ipsos muestran que el ex vicepresidente de Obama empata con Trump en Ohio y le gana en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, aunque por márgenes más estrechos que la ventaja de dos dígitos del candidato demócrata en todo el país.

De acuerdo con el analista Pablo Pardo, a muchos residentes de esa zona estadounidense les gustaba la filosofía comercial proteccionista del presidente, la fuerte defensa del derecho a portar armas y la postura de línea dura sobre la inmigración.

Dichos asuntos ayudaron a Trump a ganar condados como Trumbull por unos seis puntos porcentuales y Northampton por unos cuatro puntos porcentuales.

Ahora algunos ya han tenido suficiente; en septiembre, los probables votantes del séptimo distrito del Congreso de Pensilvania, que incluye Northampton, dijeron en un 51 por ciento que escogerían a Biden y en un 44, a Trump, según una encuesta de Muhlenberg College/Morning Call.

Las entrevistas de medios como el diario The New York times o los testimonios de corresponsales extranjeros que han ido hasta los condados de Trumbull y Northampton revelaron una profunda frustración con Trump por haber minimizado la enfermedad y por no haber usado mascarilla de manera consistente.

En conversaciones grabadas con el periodista Bob Woodward publicadas el mes pasado, el mandatario reconoció que había minimizado el peligro a pesar de tener pruebas de lo contrario para no asustar al público estadounidense.

‘¿Acaso no teníamos derecho a saber lo grave que era la enfermedad?’, comentó a la prensa un comerciante de 66 años, que votó por el presidente en 2016.

‘Hace cuatro años, yo era el mayor entusiasta de Trump. Pero creo que fracasó por completo con el coronavirus’, agregó.