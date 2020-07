Voces de África y el mundo agradecieron a Cuba y sus galenos

La Habana, 27 jul.— La iniciativa cultural online África y el Mundo agradecen a Cuba devino un escenario único para reconocer la vocación humanista de la isla y su personal médico en la lucha contra la Covid-19.

En su jornada inaugural -el 25 de julio-, el evento aunó voces de Estados Unidos, Venezuela, Sudáfrica, Zimbabwe, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Guyana, que ofrecieron un aplauso musical a la mayor de las Antillas y extendieron múltiples mensajes de solidaridad.

El recital constituyó una muestra de los lazos históricos que unen a la Isla y África, donde la solidaridad cubana dejó huellas en la lucha contra el apartheid y el combate al Sida y al ébola.

Como parte del concierto, un grupo de niños y adolescentes estadounidenses explicaron su visión sobre Cuba y expresaron su condena bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de seis décadas al país caribeño.

En este sentido, el embajador de la isla en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, aseguró en redes sociales que muchos artistas, intelectuales y jóvenes afroamericanos consideran a Cuba como un país cercano a sus corazones.

Por su parte, el instrumentista Dayramir González repitió la experiencia artística de los conciertos de la semana anterior e hizo gala de su talento al piano con una demostración del mejor jazz afrocubano.

Si bien el evento privilegió los ritmos caribeños, no faltó el tributo póstumo desde el jazz por parte de los músicos Greg Lewis, Hammond B3 y Oregon a las figuras de la comunidad afroestadounidense Manu Dibango, Ellis Marsalis , Bill Withers Abdul Haffez y Fred Da Godson, víctimas de la pandemia del SARS-CoV- 2.

En el Día de la Rebeldía Nacional (el 26 de julio), la acción cultural exhibió una serie de instantáneas que reflejaron la entrañable amistad entre el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y reconocidos dirigentes como José Eduardo dos Santos y Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz.

Durante su última jornada, el certamen mostró los encuentros de Fidel con los defensores de los derechos civiles Malcolm X y Angela Davis; así como con el boxeador estadounidense Muhammad Ali, considerado uno de los mejores de todos los tiempos.

Desde la danza, el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba dignificó las tradiciones y ritos que datan de la época colonial, en la cual, los esclavos africanos legaron sus deidades a la cultura popular de la nación ante el azote de los colonizadores europeos.

El cantautor Alex Cuba aportó su arte a la iniciativa y el reconocido pianista Ignacio ‘Nachito’ Herrera dio muestras de virtuosismo al teclado, ambos artistas cubanos residentes en Canadá y Estados Unidos, respectivamente.

Al canto internacional se sumaron los músicos KaBa Soul (Estados Unidos) y Faytinga (Eritrea), quienes representaron la herencia sonora del rhythm and blues y los cantos del grupo étnico Kunama.

Como parte del concierto, el productor y compositor estadounidense Eric Roberson respaldó la lucha contra el racismo que promueve el movimiento Black Lives Matters, en tanto, los estudiantes del Duke Ellington School interpretaron piezas musicales en honor a la solidaridad de la mayor de las Antillas.

También la activista ghanesa Alice Window, una de las últimas descendientes de la primera ola de repatriados en Estados Unidos, refrendó los vínculos históricos de su país con la isla.

En este sentido, el viceministro de la Cancillería venezolana, Carlos Ron, elogió la labor médica de Cuba en la nación sudamericana y recordó el trabajo del contingente internacional Henry Reeve a nivel mundial.

La cita musical contó con el auspicio de la organización Get Out Of Cuba´s Way, un movimiento que aglutina a varios grupos a nivel mundial para abogar por la cooperación médica entre Cuba y Estados Unidos, en materia de Covid-19.

Participaron, además, miembros del movimiento Mass Emphasis Positive Action and Creative Youth Brigade, que trabaja con niños y jóvenes afroamericanos para crear conciencia a través del arte.

El encuentro virtual, que tuvo lugar en el contexto de la celebración de una de las gestas más importantes de la Revolución Cubana, estuvo disponible a través del enlace http://m.twitch.tv/africatheworldthankscuba/profile y continúo la línea artística del Concierto Por Cuba convocado por el Hot House de Chicago, los días 18 y 19 de julio. (Claudia Hernández Madem)