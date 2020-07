Jorgito: Cuando se ve con el corazón

Contramaestre, Santiago de Cuba, 22 jul.— Un adolescente del municipio santiaguero de Contramaestre perdió la visión a los seis años. Desde entonces ha superado todos los obstáculos a base de voluntad y optimismo, con la ayuda de educadores, amigos y familia.

Su nombre es Jorge Antonio Pérez Silva y una de las primeras confesiones que me hizo es que no piensa en que está ciego, prefiere entregarse con voluntad y alegría a realizar todo aquello que le sea posible, incluso lo que algunos han creído que él no lograría.

Jorgito, como le llaman familiares, amigos y compañeros de la Escuela Secundaria Básica Rodolfo Rodríguez Benítez, ha podido vencer cada nuevo desafío. Su dedicación al estudio lo ha convertido en un “alumno talento” y le ha permitido ganar medallas en concursos municipales, provinciales y nacionales de matemática, historia, y español-literatura.

Pero sus hazañas van más allá. Campeón de atletismo en todos los niveles hasta la provincia ya clasificó para eventos nacionales y se perfila como un atleta de alto rendimiento según sus entrenadores. Además del atletismo practica el béisbol, golbol y ajedrez.

Su madre celebra cada progreso de Jorgito, ella también afirma que es él quien le ha dado las fuerzas. El sistema educativo en Contramaestre ha sido clave en el desarrollo de este contramaestrence. Desde que pasara a la modalidad de atención a niños con características especiales, ha contado con el personal especializado necesario y lejos de distanciarse del grupo se ha convertido en su centro de atención.

Josué Tamayo Rosales es su mejor amigo y confiesa que ha aprendido mucho con Jorgito. Expresa que las limitaciones físicas no son muros que están allí para detenerte sino para que los venzas.

Este joven discapacitado del centro sur del oriente de Cuba, sueña estudiar periodismo para ser comentarista deportivo. Pero todos coinciden en que va a lograr lo que se proponga, incluso lo impensable. Para eso cuenta con voluntad de acero y un sistema social que le abrirá cada una de las puertas a las que llame.

Ni siquiera la pandemia por el nuevo coronavirus impidió que se mantuviera vinculado a su escuela y a la práctica de deportes. Jorge Antonio Pérez Silva es de esa estirpe de los que no se rinden y ven con los ojos del corazón.