De Santiago de Cuba Campeón Nacional Pioneril Sub12 de ajedrez

Santiago de Cuba, 16 jun.— Este sábado 14 de junio se celebró en la plataforma digital www.lichess.org el Torneo Nacional de Ajedrez Infantil Pioneril Cuba 2020 en tres categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12 años convocado por la Federación Cubana del deporte.

El santiaguero Cesar Manuel Tamame Soria resultó el ganador invicto en la división de menores de 12 años entre 148 participantes. Obtuvo en 14 partidas 2273 puntos.

Tamame actualmente ostenta el título de candidato a Maestro, nombramiento obtenido en 2019 al ser subcampeón Centroamericano Sub12.

En el evento participaron jugadores de todas las provincias del país. Con este resultado la tierra caliente se llevó el primer lugar por provincias.

Cada día los ajedrecistas en diferentes plataformas desarrollan eventos participativos para no perder la forma. Actualmente en la misma plataforma se llevan a cabo las rondas finales del nacional femenino cubano.