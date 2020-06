A pesar de la COVID, un feliz Día Internacional de la Infancia

La Habana, 1 jun.— Desde sus hogares y sin importar cuán azarosos son los tiempos, los niños cubanos enviarán hoy a sus coetáneos del mundo entero un mensaje de fraternidad, alegría, esperanza y aliento en ocasión del Día Internacional de la Infancia.

Ni mil virus asesinos ni crisis global ni bloqueo genocida podrán borrar jamás la sonrisa nuestros pequeños, declaró a la ACN Rosa María Ramírez Montero, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí, a propósito de la conmemoración.

La también miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas afirmó que aunque no habrá esta vez cumpleaños colectivos, exposiciones ni festivales gigantes, maneras de agasajarlos no le faltarán a un pueblo que a sus niños consagra, no uno, sino todos los días, para que vivan a plenitud esa edad de oro.

En 1954, la Asamblea General de la ONU acordó la celebración anual de un Día Internacional de la Infancia -por el entendimiento y la hermandad entre todos los niños del mundo, y por su bienestar-, en la fecha en que cada país decidiera, y Cuba, como muchos otros y ya con la Revolución en el poder, escogió el primero de junio.

Las redes sociales y otras plataformas digitales serán escenario principal de la fiesta, y por Cuba alzarán sus voces los pioneros, en defensa de una Revolución que ha conquistado y preservado para la niñez el derecho al ejercicio y goce de todos sus derechos, ante todo el de una vida sana, plena y feliz, significó.

Mediante mensajes, dibujos, canciones, poemas, fotos, videos expresarán sus sentimientos y anhelos y contarán de su vida, los estudios, la familia, juegos preferidos, proyectos para cuando sean grandes, qué quieren para los demás niños y niñas, cómo ha de ser el mundo, destacó Ramírez Montero.

Entre las muchas maneras de festejar, y en casa, mencionó una amplia programación televisiva, no solo hoy, pues, por ejemplo, este fin de semana Cubavisión trasmitió el Encuentro internacional de la canción para niñas y niños Corazón feliz.

De la celebración del Día Internacional de la Infancia harán parte, claro está, los hogares de niños sin amparo familiar y las escuelas de formación integral, que en estos días han recibido la visita de los principales dirigentes de la Organización de Pioneros José Martí a nivel nacional y en cada provincia. (María Elena Álvarez Ponce)