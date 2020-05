¡Un mes sin pacientes infectados por Coronavirus en Santiago de Cuba!

Crónica de los últimos días de la Covid-19 en «La Tierra Caliente»

Santiago de Cuba, 28 may.— Se han despertado treinta soles sucesivos en Cuba. Un mes de amaneceres distintos para cada provincia del ‘Archipiélago Caimán’ por el martirio de la pandemia. Me he resignado a la incertidumbre de un pueblo que todavía no desnuda sus rostros; he acreditado con nombres la testarudez y la distancia de los que se sienten dueños de la información. Hemos sufrido cubanos: las muertes distantes, los enfermos nuevos, las imprudencias por las necesidades. Sin embargo, nuestro Santiago, ‘La Tierra Caliente’, desde hace 30 días no se apunta infectados.

Era el 28 de abril de 2020, cuando el Laboratorio de Biología Molecular de la Ciudad Héroe procesaba 302 muestras de personas sospechosas al coronavirus causante de la enfermedad Covid-19. En papeles, 290 constaban de personas con residencia en Santiago de Cuba. En esa fecha el territorio asentaba a 565 pacientes por sospecha de la gripe mortal.

Ese día, pasadas las 9 de la noche, se le informaba desde el territorio al Ministerio de Salud Pública de Cuba, 2 nuevos confirmados a las pruebas de PCR o técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa para la vigilancia de Covid-19.

El primero de los contagiados durante el día era un soldado de 19 años de edad del Reparto 8 de marzo en el municipio Palma Soriano. El personal del Policlínico Comunitario “Victoria de Girón” andaba en alerta. La Unidad Militar 7517, del conocido sector «El Chelín» también se movilizaba. La inquietud no era poca. El joven Yaisel declaraba en el interrogatorio epidemiológico 58 contactos. El Hospital Ambrosio Grillo, cercano al poblado de ‘El Cobre’, le abrió las puertas desde el 21 de abril. Su alergia bronquial, cefalea, un vómito y fiebre de 38° grados eran tan preocupantes como la increíble evidencia de no manifestar roce con pacientes confirmados a la Covid-19. ¡Faena dura para los epidemiólogos sopesar el origen! Su traslado al Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duany, se hizo inminente. El país lo reportó positivo el 29 de abril de 2020 en Conferencia de Prensa del MINSAP. Yaisel López es hoy uno de los más de mil 730 recuperados que acumula Cuba en la batalla contra la pandemia, y consta como el último de los pacientes positivos ingresados en la provincia. Salió de alta médica el día 17 de mayo de 2020. Ahora lleva seguimiento especializado en su hogar.

El mismo día 28 de abril el corte estadístico de la nación se quedaba corto. Y es que esa jornada, en la última de tres tiradas de muestras, el laboratorio anunciaba otro positivo: el segundo era Carlos, un santiaguero de 75 años de edad con domicilio en Calle Aguilera, entre San Miguel y Calle Blanca. La cuadra se cerraba el mismo día, la investigación hacía gala de presencia, y la mayoría de los vecinos, angustiados, eran sometidos al test de diagnóstico rápido. Rienda suelta a los rumores, muertos todos cuando la resultaron negativos. El área de atención del Policlínico 30 de Noviembre en el municipio Santiago de Cuba redoblaba la vigilancia epidemiológica. Las autoridades sanitarias de la provincia lo informaron tarde en la noche, pero el día 29 de abril este caso no se hizo público en la voz del director nacional de Epidemiología, el Dr. Francisco Durán, quien al día siguiente lo confirmó en su habitual comparecencia ante las cámaras de la televisión.

La provincia de Santiago de Cuba acumuló hasta esa fecha 50 personas contagiadas con el SARS-CoV- 2/COVID-19, para una tasa de incidencia de 4,7 por 100.000 habitantes. Ya hace un mes y no crece el número. Los infectados, que pertenecen a una historia llevada al dedillo, como se borda un pañuelo fino, se plasman por municipios de la manera siguiente: de Santiago de Cuba 35, de Contramaestre 8, de Palma Soriano 6 y de Songo la Maya uno, detectado por el Laboratorio de Referencia Nacional del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, el IPK. Siempre contamos a este paciente en nuestra lista porque su carnet de identidad lo avala como santiaguero, aunque el MINSAP insista en el cómputo total de 49 positivos en la provincia.

El día 3 de mayo de 2020, una dama de 25 años se leía positiva a la Covid-19 en la página oficial del Ministerio de Salud. Quienes habíamos participado en el Consejo de Defensa Provincial de la jornada quedábamos sorprendidos: «¿De dónde salió este caso?»- era pregunta recurrente. Curioso, porque la única paciente de esa edad llevaba más de una semana ingresada en el Hospital Militar. Para dicha de todos, era solo la repetición de la doctora con categoría de residente en Medicina Intensiva y Urgencias del Hospital Provincial Saturnino Lora, que ya se había detallado desde el 25 de abril en el territorio, y que el MINSAP hizo pública su positividad el día 26 del mismo mes. Lisette, como debió escribirse correctamente en los informes, lleva más de 14 días en casa, y goza de buena salud en el poblado de Boniato.

¡Pasaron 720 horas en las que nuestro Santiago no sumó enfermos por coronavirus a la lista de Cuba! Pudieramos seguir contando minutos con viento a favor si la insensatez del prójimo no hace de las suyas. Hace mucho tiempo escribí: La investigación y la objetividad son las mejores armas del periodismo en todas las épocas.

*Texto y diseño de foto: Cuscó Tarradell