Rodríguez Parrilla: gobierno norteamericano debe responder por ataque contra embajada cubana

La Habana, 13 may.— Tenemos la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos intente hacer coincidir su retórica de lucha contra el terrorismo a nivel internacional, con sus responsabilidades ante un ataque armado hacia una misión diplomática en el centro de Washington.

Así expresó Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, en conferencia de prensa virtual donde ofreció más información sobre el autor del atentado terrorista contra la embajada de La Habana en territorio norteamericano, perpetrado el pasado 30 de abril en horas de la madrugada.

El Canciller cubano, al finalizar su intervención dio respuesta a preguntas de medios cubanos y extranjeros sobre el papel del gobierno norteamericano en los hechos, así como supuestas similitudes entre esta agresión y los incidentes de salud sónicos de diplomáticos de Estados Unidos en esta capital.

Acerca de esto último, Rodríguez Parrilla expresó que la semejanza entre ambos sucesos es completamente imposible, ya que los diplomáticos estadounidenses nunca sufrieron el mencionado ataque, resultado arrojado tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por expertos de alto nivel internacional, la cual fue comprobada también por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Respecto a los incidentes de salud de los diplomáticos norteamericanos en Cuba no hay autor, evidencia ni arma, aquí hay atacante, un arma, 32 proyectiles y declaraciones de intención de agredir y matar, recalcó Rodríguez Parrilla.

Otra diferencia significativa es el hecho de que el gobierno cubano no ha hecho amenazas, no ha aplicado medidas de bloqueo, no ha expulsado personal diplomático de La Habana, ni ha desmantelado su sede en Washington, todo esto sí se hizo sin hipótesis ni evidencias por el gobierno de EEUU con el pretexto de aquellos incidentes de salud, agregó el Canciller.

Las autoridades norteamericanas poseían con suficiente tiempo de antelación, evidencias acerca de la premeditada agresión contra la embajada cubana y en los documentos legales se reconoce que el atacante confesó su intención de hacer fuego contra cualquier diplomático que hubiese salido del edificio en el momento del hecho.

Sobre el papel del gobierno norteamericano, el jefe de la diplomacia cubana denunció una vez más el silencio rotundo y cómplice de la Casa Blanca, el cual viola la convención internacional de Viena del año 1961, sobre la obligación de cada Estado de proteger las misiones diplomáticas en su territorio.

Al respecto, Rodríguez Parrilla se refirió a la estrecha relación entre dicha agresión y la creciente hostilidad del presidente Donald Trump y de sus allegados grupos anticubanos, quienes instigan el odio y la violencia contra Cuba y los principales líderes de la Revolución.

En su intervención, el ministro cubano de Relaciones Exteriores destacó además el rápido y eficiente trabajo de los cuerpos policiales de Washington minutos después de ocurridos los disparos y agradeció el apoyo recibido de personalidades del Senado norteamericano, así como la solidaridad de diplomáticos de decenas de países, quienes han condenado ese hecho terrorista, el que se suma a la larga lista de agresiones contra el personal diplomático cubano en territorio estadounidense.

El pasado 30 de abril en horas de la madrugada, el ciudadano de origen cubano Alexander Alazo, atacó con un rifle semiautomático la sede diplomática de Cuba en Estados Unidos, hecho que reafirma una vez más, el carácter agresivo de la política norteamericana hacia la mayor de las Antillas. (Mariley García Quintana)