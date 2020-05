Madre: la luz de la vida (+Video)

Santiago de Cuba, 10 may.— Para las madres cubanas Correos de Cuba diseñó una hermosa estrategia de comunicación en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Las tarjetas postales ahora en versiones digitales (http://www.correos.cu/2020/05/04/postales-para-mama/) podrán ser enviadas por mensajes a nuestros seres queridos.

El Día de la Madres no pasará desapercibido y la felicitación también llegará cargada de emociones. Hijos, nietos, amigos y familiares agregarán a sus mensajes los besos y abrazos que ahora no podemos darnos y el inmenso deseo de vernos pronto, cuando la Covid 19 no sea más que una terrible pesadilla.

Mami y abuela no estarán a mi lado como en años anteriores, pero me aseguraré de que sepan cuanto las amo. Es cierto que extrañaré cada detalle de los que nos acompañan todos los años, pero la razón impone en estos momentos, mantengamos la distancia.

Por estos días, la pandemia ha estrechado lazos entre amigas que demuestran que están presentes hasta en los malos momentos y extienden su mano solidaria, en esta difícil situación. Para María, Dori, Fela, Leyo, Ane, Yane, Adis y Lili mis más sinceras felicitaciones y el deseo de que muy pronto podamos reír por vencer con disciplina al virus que mutiló familias en todo el mundo.

Para las que batallan y son el sostén de su hogar, para las que se entregan y buscan alternativas en este complejo escenario económico, para las que están al cuidado de sus hijos y las personas vulnerables, para las que dieron el paso al frente y ayudan, para las que continúan trabajando sin descanso, la felicitación.

Mis tarjetas postales también serán para las madres de mi familia, para las amigas de hoy y de siempre, para las que llegan a través de las redes sociales, para las compañeras de labor, para mis vecinas, para las mujeres cubanas. Todas, sin distinción, merecemos sentirnos felices este domingo, aunque quedarnos en casa sea la mejor decisión.

Aproveche esta oportunidad que Correos de Cuba ofrece totalmente gratis y hágale saber a las madres que ellas son la luz de la vida. Colmemos las redes sociales de afectos y buenos deseos.