La verdad fue dicha, afirma Moro tras emisión video contra Bolsonaro

Brasilia, 23 may.— El exjuez Sérgio Moro afirmó que quedó expuesta la verdad en el video de la reunión ministerial en que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, interfiere en la Policía Federal (PF), lo cual causó su renuncia como ministro de Justicia.

«La verdad fue dicha, expuesta en video, mensajes, declaraciones y probada con hechos posteriores, como la renuncia del director general del FP y el intercambio en la superintendencia de RJ (Río de Janeiro)», escribió Moro en la red social Twitter tras la divulgación este viernes del material fílmico.

Señaló que respecto a «otros temas mostrados en el video, cada uno puede hacer su propia evaluación».

El magistrado Celso de Mello, del Supremo Tribunal Federal, permitió la difusión del audiovisual sobre el encuentro privado de ministros realizado el 22 de abril en el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).

De Mello eliminó de la grabación los momentos en que se hace referencia a Estados con los que Brasil tiene relaciones diplomáticas.

En la cita videograbada, Bolsonaro muestra interés en cambiar el mando de la PF, subordinada a la cartera de Justicia y que investiga a familiares del exmilitar gobernante.

«No voy a esperar a que me fastidien a mí y a mi familia». «Si no se los puede cambiar, hay que cambiar a su jefe. Y si no se puede cambiar al jefe, cambia al ministro. Y punto. No estamos aquí para bromear», manifestó airado Bolsonaro en el video.

Por lo visto buscó obtener información de las investigaciones abiertas contra tres de sus hijos: el concejal Carlos Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el senador Flávio Bolsonaro.

La grabación constituye pieza clave en la indagación criminal contra Bolsonaro por las denuncias de Moro.

Tales acusaciones avalan también pedidos entregados por partidos y parlamentarios en la Cámara de Diputados para destituir al presidente.