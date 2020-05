Reportan mil 501 casos positivos por nuevo coronavirus en Cuba, 61 fallecidos y 681 altas médicas

La Habana, 30 abr.— De los mil 501 pacientes diagnosticados hasta el momento en Cuba como positivos por coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, 757 presentan evolución clínica estable, se reportan 61 fallecidos y 681 altas médicas, confirmó hoy el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Seis pacientes se encuentran en estado crítico y cuatro en estado grave, precisó el MINSAP en el parte médico diario, que por su importancia la Agencia Cubana de Noticias transmite íntegramente a continuación.

Parte de cierre del día 29 de abril a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 29 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica dos mil 954 pacientes. Otras seis mil 972 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron dos mil 03 muestras, resultando 34 muestras positivas. El país acumula 47 mil 347 muestras realizadas y mil 501 positivas (3.2%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 34 nuevos casos, para un acumulado de mil 501 en el país.

Los 34 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 29 (85,2%) fueron contactos de casos confirmados y 5 (15%) no se precisa la fuente de infección.

De los 34 casos diagnosticados, 16 (47%) fueron mujeres y 18 (52,9%) hombres. Los grupos de edades más afectados fueron: el grupo de 40 a 60 años con 16 casos (47%), seguido del menor de 40 con 14 casos (41,1%). El 67,6% (23) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Residencia por provincias y municipios de los 34 casos confirmados

La Habana: 18 casos ( 7 del municipio Cerro; 2 de los municipios Marianao, Plaza de la Revolución y La Lisa; los municipios Guanabacoa, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Playa y Boyeros con 1 cada uno)

Matanzas: 10 casos (5 del municipio Cárdenas; 3 del municipio Jagüey Grande; los municipios Limonar y Jovellanos con 1 cada uno)

Cienfuegos: 2 casos (2 del municipio Cienfuegos)

Las Tunas: 1 caso (1 del municipio Puerto Padre)

Santiago de Cuba: 1 caso (1 caso del municipio Santiago de Cuba)

Guantánamo: 1 caso (1 caso del municipio Guantánamo)

Municipio Especial Isla de La Juventud: 1 caso

Detalles de los 34 nuevos casos confirmados

La Habana

.Ciudadano cubano de 11 meses de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadano cubano de 19 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

.Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

.Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

.Ciudadana cubana de 95 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

.Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

.Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

.Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadano cubano de 35 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadana cubana de 53 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadana cubana de 51 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 59 contactos.

.Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

.Ciudadano cubano de 56 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Matanzas

.Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

.Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

.Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

.Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

.Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Jovellanos, provincia de Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

.Ciudadana cubana de 32 años de edad, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Contacto de caso sospechoso. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

.Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Cienfuegos

.Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

.Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Las Tunas

.Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Puerto Padre, provincia de Las Tunas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Santiago de Cuba

.Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Guantánamo

.Ciudadano cubano de 13 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Isla de la Juventud

.Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

De los mil 501 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 790 se mantienen como casos activos, y de ellos, 757 presentan evolución clínica estable. Se reportan 61 fallecidos (tres en el día de ayer), dos evacuados y 681 altas (64 más en el día de ayer). Se reportan seis pacientes en estado crítico y cuatro pacientes en estado grave.

Pacientes reportados en estado crítico

.Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de asma bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se traslada a la Terapia intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra afebril, ventilada, Rx. tórax con lesiones inflamatorias a predominio derecho. Continúa reportada en estado crítico.

.Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de diabetes mellitus. Se encuentra con mejoría clínica radiológica, sin fiebre, abundantes secreciones bronquiales, cooperativa, ventilada a través de traqueotomía. Hemodinámicamente estable, Rx. tórax sin cambios. Continúa reportada en estado crítico.

.Ciudadana cubana de 77 años, procedente del hogar de ancianos de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Antecedentes de demencia senil. Se recibe en Terapia intensiva procedente de sala febril, con cuadro de insuficiencia respiratoria y con deshidratación importante, se consigue progresivamente estabilizar hemodinámia, y se comienza con ventilación mecánica. Se encuentra afebril, secreciones bronquiales espesas, sin sedación, despertable, ventilación mecánica, Rx. tórax con ligero velo parahiliar derecho. Fractura de clavícula derecha. Continúa reportada en estado crítico.

.Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica y demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva, con ventilación mecánica, y distrés respiratorio ligero. Se mantiene afebril, se mantiene sedado y relajado, con ventilación mecánica, Rx. tórax infiltrado inflamatorio en el pulmón derecho y el izquierdo radiológicamente mejor. Continúa reportado en estado crítico.

.Ciudadano cubano de 69 años, ingresado en el hospital Fermín Valdes Domínguez de Holguín. Antecedentes patológicos personales: diabetes mellitus y cardiopatía isquémica. En la madrugada hizo un cuadro de disfunción ventricular, se le administró infusión de nitroglicerina y presentó mejoría. En la mañana repitió el evento, llegando al choque cardiogénico con necesidad de ventilación mecánica, distrés respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, Rx de tórax. Se mantiene la opacidad en sombra de aspecto algodonoso localizado en la región paracardíaca derecha y aparece neumotórax derecho de un 25%, se realiza pleurotomía derecha. Se reporta en estado crítico.

.Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de hipertensión arterial. En la madrugada presentó agudización de la insuficiencia respiratoria, con necesidad de ventilación mecánica. Hizo un episodio hipertensivo, por lo que se reajusta el tratamiento. Estable hemodinámicamente. En la gasometría resultó una alcalosis respiratoria. Rx. tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax, predominando el izquierdo. Se reporta en estado crítico.

Pacientes reportados en estado grave

.Ciudadano cubano de 54 años, reside en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Antecedentes de hipertensión arterial. Ingresó con tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva. Se encuentra afebril, 16 horas de extubado, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Rx. tórax con lesiones inflamatorias en los 2/3 inferiores del hemitórax izquierdo y lóbulo medio de pulmón derecho. Se reporta en estado grave.

.Ciudadana cubana de 79 años, residente en La Habana. Antecedentes de hipertensión, cáncer del pulmón y obesidad. Se encuentra afebril, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable, Rx. tórax con velado todo el hemitórax izquierdo y base derecha. Se reporta en estado grave.

.Ciudadana cubana de 75 años, residente en Villa Clara. Con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Presentó una emergencia hipertensiva, afebril, cuadro diarreico sin signos de deshidratación, tos, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable. Rx. tórax con eempeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias intersticiales en ambas bases. Se reporta en estado grave.

.Ciudadano cubano de 69 años, del municipio Guantánamo. Con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, enfermedad cerebro vascular isquémica y postrado. Comenzó con falta de aire intensa, taquicardia e hipotensión arterial, se interpreta como un tromboembolismo pulmonar de ramas finas y se traslada para la Terapia intensiva. Se encuentra consciente, orientado, afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Gasometría con alcalosis respiratoria compensada. Rx. tórax normal. Se reporta en estado grave.

Lamentablemente sucedieron tres fallecimientos

.Ciudadana cubana de 77 años de edad, residía en La Habana. Presentaba antecedentes patológicos personales: insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica (grado III). Fue ingresada por presentar fiebre y falta de aire, cifras tensionales elevadas. Se intensificó la disnea, se auscultaron crepitantes en ambos campos pulmonares. Presentó estabilidad hemodinámica, edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia, leucocitosis, linfopenia, creatina, urea y ácido úrico elevados. Rx con lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Evolucionó las primeras horas sin demanda ventilatoria y estabilidad de sus parámetros. Empeoró progresivamente con hipoxemia marcada, hipotensión arterial, disminución del ritmo diurético, hasta llegar a la anuria. Se intuba y ventila en modalidad controlada, apoyada con aminas. El día 28 de abril continuó en anuria, edemas generalizados creatina y urea muy elevadas. En el Rx se observó empeoramiento radiológico, lográndose estabilidad de la hemodinámica a expensas de aminas que posibilitaron la realización de proceder hemodialitico. Posteriormente se inestabilizó hemodinámicamente, apareciendo compromiso de la oxigenación. En el Rx de tórax presentó lesiones inflamatorias a predominio del hemitórax izquierdo. Aparecieron arritmias ventriculares que son tratadas con antiarrítmicos. Hizo fibrilación ventricular que la llevó a parada cardiorrespiratoria. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que fueron infructuosas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

.Ciudadana cubana de 80 años, residía en La Habana. Antecedentes patológicos personales: cardiopatía isquémica. Ingresó por presentar diarreas y decaimiento. Se trasladó a la terapia por aparición de falta de aire y aumento del decaimiento. Comenzó con disnea súbita e hipotensión arterial, donde se intuba y ventila en modalidad controlada y se apoya con aminas vasoactivas, las que se fueron incrementando las dosis por la escasa respuesta a la terapéutica. Su estancia en Terapia intensiva se caracterizó por hipoxemia mantenida, leucocitosis, disminución de las plaquetas, cifras de lactato elevado, Rx con lesiones de aspecto inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Falleció en un cuadro de shock séptico refractario al tratamiento. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

.Ciudadana cubana de 95 años, residía en La Habana. Antecedentes patológicos personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus. Se presentó en Cuerpo de guardia presentando cuadro de obnubilación, con respuesta a estímulos dolorosos, no se constata fiebre. Comenzó con cuadro súbito de polipnea, hipotensión arterial, frialdad y palidez, llegando a la parada cardíaca, haciéndose reanimación cardiopulmonar, la cual fue efectiva. Intubada y ventilada en modalidad controlada, se aísla en cubículo de la terapia por ser intransportable y no estar en condiciones hemodinámica para el traslado. Permaneció oligoanurica, apoyada con aminas por la hipotensión arterial mantenida y continuó en ventilación mecánica. Falleció el 28 de abril de 2020. Fue confirmada por PCR positivo en el día de ayer. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Hasta el 29 de abril se reportan 183 países con casos de COVID-19 con tres millones 52 mil 370 casos confirmados (+69 mil 682) y 216 mil 563fallecidos (+ 6 mil 370) para una letalidad de 7,09% (0,05).

En la región de las Américas se reportan un millón 252 mil 601 casos confirmados (+37 mil 496) el 41,04 % del total de casos reportados en el mundo con 71 mil 085 fallecidos (+3 mil 216) para una letalidad de 5,67 % (+0,09).

Ministerio de Salud Pública de Cuba