Biomodulina T: medicamento cubano para prevenir la COVID-19

La Habana, 12 abr.— La Biomodulina T, imunomodulador biológico cubano producido en el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), está siendo aplicado a personas vulnerables de manera preventiva para combatir el nuevo coronavirus causante de la COVID-19. El producto tiene resultados comprobados en el aumento de las defensas de los organismos y las evidencias científicas apuntan a que durante una infección de COVID-19, provee linfocitos T para combatir la enfermedad. En el contexto actual de la pandemia el Centro Nacional de Biopreparados recomendó al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) que se incluyera la Biomodulina T dentro del protocolo de medicamentos a usar para afrontar la epidemia. Mary Carmen Reyes Samora, Jefa del Grupo de Ensayos Clínicos del BioCen, aseguró que el producto puede ser aplicado de manera preventiva tanto en adultos mayores como en el personal de salud con riesgo de contagio de la enfermedad, en aquellos con contactos sospechosos de COVID-19 o en personas inmunodeprimidas. La también especialista de inmunología dijo que aplicar este medicamento de manera profiláctica ayudará a estimular el sistema inmune de las personas pertenecientes a estos grupos vulnerables de manera que no se infecten o, si lo hacen, su respuesta al virus sea mejor y presenten menos complicaciones. Este medicamento se basa en extracto de timo bovino, no es hemoderivado y se utiliza desde hace muchos años en Cuba para estados de disfunción inmunológica como las infecciones respiratorias a repetición en el adulto mayor y también ayuda a mejorar el sistema inmune de pacientes con morbilidades como la Diabetes Mellitus. Se inyecta por vía intramuscular o endovenosa, no tiene casi reportes de reacciones adversas por lo que es muy seguro y estudios recientes evidencian que este aumenta la proliferacióin de células de defensa como los Linfocitos T y ayudan a que estas células produzcan interferones, que tienen una actividad antiviral importante. La Biomodulina T es un producto registrado en Cuba desde 1994 y fue inscrito inicialmente por un laboratorio del Hospital Naval Luis Díaz Soto, aunque el BioCen lo produce y desarrolla desde 2008.