Bárbara, una mujer que hace honores a su nombre

San Luis, Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, 5 mar .— 24 años ha dedicado la sanluisera Bárbara Durades Mezclín a un oficio duro que requiere voluntad y esfuerzos; el de cortar caña. Ella, mujer delicada, sencilla y consagrada lo ha desempeñado feliz.

Cuando en tiempos de zafra se le quiere ver, basta llegarse al área donde corta la brigada de macheteros de la CPA Sabino Pupo de San Luis.

52 años de edad y 24 dedicados al corte de caña distinguen a esta mujer sencilla, modesta, femenina que corta hasta 3 toneladas de caña en una jornada de trabajo. Sus compañeros afirman que no hay quien le ponga un pie delante con la mocha y de eso sienten orgullo, aseguran que con ella en la brigada se sienten motivados y alegres, pues la fuerza femenina siempre impulsa.

La familia formada por una hija, dos hijos, dos nietos, el esposo; los vecinos que la quieren y la ayudan muchísimo, se encargan de alentarla para que en cada jornada dé el golpe preciso a la caña con agilidad y determinación envidiables.

Siempre que la encuentro me da lecciones sobre lo que sabe hacer. “Cortar caña no es fácil, dice Bárbara, pero es un oficio que me apasiona al punto de que no podría vivir sin él, claro, no tengo la misma agilidad que cuando inicié; pues los años no pasan por gusto, pero hay mañas que se van aprendiendo y hacen que una se especialice, por ejemplo, la posición que adopte el cuerpo a la hora de cortar la caña incide en que el cansancio sea menos y también en que no nos dañemos, eso siempre se lo digo a usted, por si un día se decide a probar (sonríe con picardía) y lo enseño lo mismo a las mujeres que a los hombres que se inician en esta labor, pues también dedicamos tiempo a hablar de la familia, de género, de empoderamiento femenino, la brigada es una escuela. Mi trabajo es tan importante como el de una médica, una científica, una periodista”.

Su dedicación se premia: Mejor machetera del país dentro del sector Cooperativo Campesino.

Bárbara Durades Mezclín, ostenta la Distinción Antero Regalado Falcón, en reconocimiento a su destacada labor como campesina, ha participado en varios congresos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de la Federación de Mujeres Cubanas y es distinguida como Hija Ilustre de San Luis, mérito que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular a mujeres y hombres que sobresalen en oficios y ramas del saber. Desde un oficio que aún en mayoría es para hombres, Bárbara hace honores a su nombre, en eso coincide todo el que la conoce.