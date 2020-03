Alberto Fernández decreta cuarentena total para toda Argentina

Buenos Aires, 20 mar .— A partir de las 00:00 hora local de esta madrugada en Argentina comenzará a regir una cuarentena total, con obligación de quedarse en casa hasta el 31 de marzo, anunció hoy el presidente Alberto Fernández.

Tras una larga reunión con 24 gobernadores, el mandatario tomó la decisión junto a su equipo de declarar a partir de la medianoche el resguardo en casa para combatir el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, que produce la enfermedad Covid-19, que aquí ha dejado 128 contagiados, de ellos tres fallecidos.

Hemos dictado un decreto de necesidad y urgencia para todos los argentinos. A partir de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio, esto quiere decir que desde ese momento nadie puede moverse de su residencia, dijo en una declaración transmitida en vivo por casi todos los canales televisivos.

El gobernante, quien cumple hoy 100 días de gestión, recordó que desde la llegada del nuevo coronavirus al país, el pasado 5 de marzo, se tomaron 30 medidas de todo tipo, desde la suspensión de clases hasta el cuidado de nuestra economía, que -dijo- necesita seguir funcionando.

Promovimos el trabajo a distancia, muchas alternativas, y sin embargo, seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande, sostuvo.

En su declaración señaló que es hora de comprender que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la dictamos tratando de que los efectos sobre la economía sea lo menos dañinos posible, expresó.

La medida será prolongada hasta las 24:00 hora local del 31 de marzo, hemos adelantado el feriado puente para el 30 y corrimos el feriado del 2 de abril para el 31, explicó.

Asimismo advirtió que solo se podrá salir para lo necesario, a los negocios de cercanía, supermercados y las farmacias pero, agregó, la prefectura, la gendarmería y la policía federal y provinciales, estarán controlando quien circula por las calles.

Aquel que no pueda explicar que hace, se verá sometido a las sanciones que el código legal prevé para quienes violen las normas, sostuvo Fernández tras agregar que será inflexible con quien no cumpla.

Esta es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional, destacó tras subrayar que llegaron al Gobierno sabiendo que hay que gobernar en los buenos y los malos momentos.

Espero que hayan mejores momentos que esto en los cuatro años que me quedan, pero les aseguro que me pondré al frente para garantizar aquellos que nos propusimos, evitar que el ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema sanitario no lo pueda atender, acotó.

Fernández confió en la responsabilidad de todos los argentinos y advirtió que serán severos con quienes no respeten el aislamiento.