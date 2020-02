Del modelo económico y social cubano el municipio es la unidad política primaria

Discurso del Primer Secretario de la Provincia Lázaro Expósito Canto en la toma de posesión del Gobernador y Vicegobernador de Santiago de Cuba

Querida compañera Lázara Mercedes López Acea,

Querida compañera Ana María Mary Machado,

Querida compañera Inés María Chapman,

Querida Gobernadora y Vicegobernador,

Queridos compañeras y compañeros,

Querido pueblo santiaguero:

Los orígenes de la historia parlamentaria en Cuba datan del siglo 19, cuando a la par del clamor independentista en la manigua se integraron todas las fuerzas insurgentes de la Isla bajo un gobierno único, cuya primera disposición fue decretar la igualdad de todos los hombres en nuestra tierra.

Hoy, a muchos años de por medio, nuestro país exhibe como en sus inicios, el respeto a esa obra legislativa iniciada en medio de los más diversos escenarios políticos, y a la que damos continuidad atemperados a los tiempos que corren en la historia local y mundial, con las exigencias propias que demanda nuestro sistema social Socialista para lograr ser próspero y sostenible.

Al tomar el Gobernador y el Vicegobernador posesión de sus cargos, queda constituido el Consejo Provincial y se establece en el territorio el nuevo Gobierno Provincial del Poder Popular. Acto que materializa las transformaciones de las estructuras del Estado dispuestas por la Constitución de la República, que permite una mayor armonía y cohesión entre las mismas con todos sus factores desde la base, sin distorsionar las funciones propias de cada uno.

La existencia del Gobierno Provincial del Poder Popular, hace más funcional la actividad de dirección local, refuerza la representación de los municipios, permite relaciones de trabajo más estrechas entre ambos niveles y contribuye a la unidad de sus representantes. Lo que tiene como objetivo primordial el desarrollo económico y social de la provincia.

Beatriz, eres la Gobernadora de Santiago de Cuba, Falcón, eres el Vicegobernador, ustedes deben sentirse orgullosos de ostentar tan alta responsabilidad, conscientes del compromiso que tienen con nuestro pueblo, ese pueblo bueno, laborioso, hospitalario, heroico y rebelde que nunca le ha fallado a la Revolución, ese pueblo que hoy los abraza y los acoge como gobernadora y vicegobernador.

Este pueblo santiaguero de hombres y mujeres agradecidos, que defenderá las ideas de la Revolución al precio que sea necesario, con apego total a Raúl, a la dirección histórica y a Díaz – Canel, consciente del alto honor que tenemos de custodiar a Martí, a Céspedes, a Mariana y a Fidel en nombre del pueblo de Cuba. Su principal compromiso es demostrarles que pueden confiar en ustedes.

Estos cambios en los órganos locales del Estado se vinculan con el proceso de transformaciones que cimientan la actualización del Modelo Económico y Social Cubano, en particular con la descentralización de facultades a los niveles territoriales y locales, con énfasis en el municipio, hasta ubicar a éste como la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional.

Es el municipio el eslabón principal.

Nuestros nueve municipios son de la estirpe de Maceo, Mariana, Martí y Fidel, se crecerán y junto a sus presidentes, intendentes y todos sus Cuadros, andarán por caminos de victorias.

Sabemos que esta nueva estructura estatal constituye un proceso complejo que imbricará a factores objetivos y subjetivos, exigiendo el máximo de atención de los cuadros, funcionarios, técnicos y especialistas.

De la asimilación que logren hacer todos ellos de su esencia, contenido y proyección, dependerá el que alcancemos los propósitos que nos animan, siempre conscientes de su trascendencia política. Lo que de ahora en adelante requiere un mayor empeño para llevarlo a la práctica de forma creadora.

Hoy más que nunca hay que demostrar compromiso, sentido de pertenencia y responsabilidad.

En los tiempos actuales es imprescindible que cada cual asuma con total convicción su responsabilidad, y que cada cual esté donde realmente sea útil, donde realmente demuestre con hechos concretos su eficacia.

Creo sinceramente que los Cuadros deciden y llevan sus tropas a la victoria cuando trabajan con dedicación, honestidad, laboriosidad e incondicionalidad.

Es por eso que un día como hoy les pido, a usted Gobernadora y a su equipo de Gobierno, que jamás le fallen a nuestro querido pueblo.

Mientras más duras sean las circunstancias; más laboriosidad, más entrega, más inteligencia y buscar en el pueblo la sabiduría todos los días, ese siempre nos indicará el camino correcto.

Tengamos presente en esta tarea, las certeras palabras del compañero Presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel, cuando expresó, y cito: “(…necesitamos una actitud más proactiva, inteligente y concreta de los dirigentes, impulsando –no trabando ni demorando- soluciones seguras y particulares a los problemas, con la búsqueda continua e intensa de respuestas ágiles y eficientes.” Fin de la cita.

De ahí que sea necesario más que nunca, un esfuerzo especial a la hora de la selección y capacitación de todo el personal, para lograr que nuestros objetivos se cumplan a cabalidad. Aparejado a esto se debe mantener un control sistemático con exigencia, método que garantizará la realización eficiente de cada actividad.

Por ello, les exhorto a consolidar con trabajo, tesón, inteligencia y mucho sentimiento, el funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular, las Asambleas Municipales, los Intendentes con su Consejo de Administración y los consejos populares. Para que de esta gestión emanen resultados crecientes que permitan a la provincia con sus municipios, alcanzar mayor autonomía económica.

Lo que se traduce en brindarle al pueblo productos y servicios de alta calidad que aumenten nuestros estándares de vida.

Demostremos en la práctica como entonces que, “sí se pudo, sí se puede y sí se podrá”.

Utilicemos nuestras riquezas, reservas y potencialidades, que no son pocas, la más importante son los propios santiagueros, de forma eficiente, para producir más, con la seguridad de que no se puede distribuir la riqueza que no se crea.

Es importante darnos cuenta que hay que cambiar nuestros métodos, y hacerlo de manera responsable. Hay que involucrarse de verdad en las tareas, hay que actuar, impulsar, delegar, chequear y lograr que cada cual cumpla con lo que le corresponde, solo así seremos justos y podremos definir quién es más útil y eficiente, solo así cada cual estará donde sea más necesario.

Pero hay que partir involucrando al principal protagonista, a nuestro querido pueblo santiaguero, a estos hombres y mujeres que nunca defraudarán a Revolución.

En estos cambios no excluyo al Partido, este tiene que cambiar sus métodos de atención al Gobierno, para lograr que cada cual haga lo que le toca y lo haga bien, porque la labor política e ideológica alcanza niveles superiores y decisivos para seguir avanzando.

Recordemos siempre que la labor política e ideológica es patrimonio de todos y tiene que estar presente en todo lo que hacemos.

Solidifiquemos la unidad patriótica de los cubanos, con el fortalecimiento de la defensa de nuestra verdad en cada trinchera, ya sea desde las aulas, el campo o la ciudad, donde nos encontremos hagamos invencible la Revolución.

Que no nos amilanen los obstáculos que hayan que vencer en el camino de construir una nación como la definiera el Apóstol: “Por todos y para el bien de todos”.

Nada ni nadie podrá mermar nuestro empeño de crecer, avanzar y desarrollarnos. Estoy seguro que contamos con un pueblo capaz, que defenderá esta tierra. Porque somos santiagueros y sentimos orgullo, de esta patria de Fidel y Raúl.

Sentimos el orgullo de contar con la confianza del General de Ejército Raúl Castro Ruz, cuando ha dicho que “Santiago sigue siendo Santiago”, por su firmeza, su bravura y apego a la Revolución.

Pero también un día le oí decir que: “Santiago de Cuba es la capital de la Revolución”.

¡Qué orgullo sentí!, ¡qué compromiso!

Raúl, te decimos hoy aquí, que los santiagueros no le fallaremos jamás ni a usted, ni a Díaz Canel, ni a la Revolución.

Seguiremos contribuyendo al desarrollo y perfeccionamiento de nuestro Socialismo, aportando al progreso económico y social de Cuba, en aras de satisfacer las necesidades materiales y espirituales del pueblo.

Con la garantía eterna de que: “Santiago es Santiago, y con el esfuerzo de todos, Venceremos”.

Beatriz, Falcón, los felicito en nombre del Partido y mío propio, deseándoles éxitos en sus nuevas responsabilidades, que desde ahora conformarán el Gobierno Provincial del Poder Popular, que guiará a nuestro pueblo por caminos de VICTORIAS.

Un pueblo al que estoy seguro que se han ganado y se seguirán ganando porque son hombres que trabajan sin descanso para alcanzar niveles superiores en la satisfacción material y espiritual de los santiagueros.

Concluyo regalándoles aquella máxima martiana que dice:

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República, sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

¡Viva la Revolución Cubana!

¡Viva el heroico pueblo de Santiago de Cuba!

¡Vivan Fidel y Raúl!

¡Viva Díaz – Canel!

¡Patria o muerte!

¡Venceremos!