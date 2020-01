Santiago A, Songo-La Maya y II Frente a las puertas de la Súperronda

Santiago de Cuba, 25 ene.— Tras conseguir dos triunfos en la primera jornada de la fase preliminar del Campeonato Provincial de béisbol, primera categoría, los equipos de Santiago A, Songo-La Maya y II Frente solo necesitan una victoria en la jornada de este sábado para conquistar su avance a la Súperronda del certamen, fijada comenzar el próximo viernes con el concurso de los cuatro vencedores de las series bilaterales que están en disputa.

El campeón defensor, Santiago A, le recetó par de derrotas a domicilio al abanderado de III Frente con pizarras de 8 x 7 y 8 x 1, respectivamente.

A primera hora los vencedores ligaron ocho jits y cometieron un error a la defensa frente a seis incogibles y cuatro pifias de los locales. Ganó Ariel Martínez y perdió Yaisel Rodríguez.

En el segundo turno los del municipio cabecera de la provincia dispararon oncho indiscutibles y fueron herméticos al campo en tanto los montañeses consiguieron siete imparables y fallaron una vez al campo. Triunfo personal para Luis Torres y revés para Oniel González.

En el estadio Mártires de Uvero los visitantes de Songo-La Maya doblegaron par de veces al representativo de Guamá con marcadores de 16 por cero y 7 x 2, respectivamente. No tengo más detalles de estos encuentros.

Por su parte II Frente se benefició con dos victorias por la vía del forfeit en su visita al América Libre debido a problemas organizativos en la sede. Los resultados pasaron a los libros con saldo de 9 x 0 y 7 x 0, debido a que como se sabe el primer partido estaba previsto para nueve entradas y el segundo para siete.

En el estadio 1 de Mayo Palma Soriano y Mella dividieron honores. El primer desenlace favoreció a los visitantes 11 x 5, pese a solo conectar seis imparables y cometer la escandalosa cantidad de cinco errores. Los perdedores llegaron a la decena de jits y a la defensa fallaron una vez. Ganó Alejandro Bicet y perdió Yubisley Portales.

En el partido de cierre de la jornada Mella se desquitó con pizarra de 11 anotaciones por 5. No tengo más información sobre este encuentro.

Por último San Luis y Santiago B quedaron mano a mano en el terreno del Micro 4. Los de casa se impusieron cerradamente 3 x 2 en el primer turno y luego los visitantes tomaron desquite con otro margen estrecho, 2 carreras por 1. No tengo pormenores del enfrentamiento.

Toda la información gracias a la colaboración del amigo Jorge Álvarez de la Comisión Provincial de béisbol.

Como les adelanté los equipos que ganaron el doble juego en la jornada de apertura están a las puertas de la clasificación pues estas serie bilaterales son a un máximo de cinco juegos para ganar tres.

Hoy continuarán esto duelos tras el cambio de sedes, por lo tanto los escenarios serán el Micro 4 (Santiago A vs III Frente), el José Maceo (Songo-La Maya vs Guamá), el Mártires del II Frente (II Frente vs Guamá), el Alberto Fernández Montes de Oca (San Luis vs Santiago B) y el José Martí (Palma Soriano vs Mella).