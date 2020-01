Rey Cabrera canta para los sanluiseros

San Luis, Santiago de Cuba, 15 ene.— Rey Cabrera es un músico sanluisero residente hace 17 años en Bélgica.

En este 2020 cumple 50 años de vida artística y decidió venir a celebrarlos con un concierto donde participaron prestigiosas agrupaciones del patio; los septetos Cañambú y Son Dinámico, entre ellos.

La casa municipal de la Cultura fue el lugar escogido para que los amantes de géneros como el changüí, la guajira, el cha cha cha, el son; tatarearan, bailaran, disfrutaran.

Este 23 de enero Rey Cabrera cumple 77 años de edad y también a su onomástico fue dirigido el homenaje.

Una tarde diferente donde la música cubana se vistió de largo para regalar composiciones del pentagrama musical cubano.

“Estas canciones son las de mi repertorio, las canto aquí cuando vengo cada año y me dan la posibilidad y también en los escenarios donde me presento, fuera de mi país. Soy cubano y me gusta ver como en otros continentes nuestra música gusta e hincha el alma de quienes acuden a los conciertos”. Dijo Rey a TvSantiago.

Lydia Berghmans es la representante de Rey y también su pareja. Para ambos el Espectáculo “50 y más”, pasó a ser parte de sus memorias artísticas y personales.