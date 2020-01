Presentará Eliades Ochoa en México tema de Agustín Lara

México,29 ene.— El cantautor cubano y una de las estrellas del Buena Vista Social Club Eliades Ochoa, presentará hoy en el capitalino Teatro Metropolitan, su nuevo tema “Cómo la nube se impone al sol”, original de Agustín Lara.

En una nutrida conferencia de prensa previa a la presentación, el destacado guitarrista y cantante dio pormenores de cómo trabajó la composición de Lara para ajustarla a su estilo sin que la obra perdiera su encanto y su esencia.

El reconocido músico cubano respondió a numerosas preguntas de los periodistas, quienes se interesaron en particular en la historia del Buena Vista Docial Club, del que -dijo-, fue el más joven de sus principales estrellas como Compay Segundo e Ibrahím Ferrer entre otras glorias de la música cubana.

También dio explicaciones del legendario Cuarteto Patria del que fue heredero y que sigue activo aunque con otros componentes por el deceso de los originarios.

En la conferencia se habló de un documental que se exhibirá pronto en estas latitudes y que ya se ha proyectado en algunos estados de Estados Unidos y países de Europa, titulado “Eliades Ochoa: from Cuba to the world”, que le reconoce un lugar en la historia de la música cubana.

Con su jovialidad acostumbrada, el cantautor mezcló anécdotas de su vida artística y sus compañeros de grupo con apartes en los que rasgaba la guitarra para entonar fragmentos de las composiciones a las que por momentos hacía referencia.

En cuanto a “Como la nube se impone al sol”, del flaco de oro, como México llama a Agustín Lara, Eliades Ochoa narró que esa canción la escuchó de su padre en fiestas familiares, y ahora, junto con Pablo Milanés, ajustaron sus voces mientras se adaptaban a todos los tonos suaves, íntimos, con una melodía pegadiza para percibir el mensaje con facilidad.

Explicó que la producción de ese trabajo se realizó en La Habana, y está acompañada de un video, y ahora viene a México a exponerlo ni más ni menos que en la casa de su creador.