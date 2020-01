Estrenará Erick Jon tema dedicado a Santiago de Cuba en Jazz Plaza 2020

La Habana, 7 ene.— El polifacético músico y cantante cubano Erick Jon, estrenará el tema Santiago, dedicado a la homónima ciudad del oriente del país, en el Festival Internacional Jazz Plaza, que llega este 2020 a su edición 35, del 14 al 19 de enero en La Habana y Santiago de Cuba.

Fue la segunda provincia que me abrió sus puertas al llegar recién graduado del conservatorio Pop&Jazz de Helsinki, Finlandia, comentó en exclusiva a la ACN el joven artista, sobre el porqué de la dedicatoria de la canción a la tierra del fuego.

Según Jon, en aquel entonces presentó varios conciertos exitosos en la Sala Heredia y en el Café Cantante de la ciudad oriental, gracias al Partido Provincial y a trabajadores del propio teatro, y que nunca le faltó acogida en la radio y la televisión locales.

A la atención esmerada de los santiagueros para con su persona y trabajo musical dedica Erick esta composición, sobre la cual filmarán un video clip durante su estancia en Santiago de Cuba, como parte de la nómina del Jazz Plaza que tendrá sede en la provincia oriental.

Con este tema su género no podía ser una balada, tenía que ser como la Ciudad Héroe, como Santiago, y quise recordar mis principios en la música cuando incursionaba en el pop, por eso es un pop bailable, alegre, con energía, así como su gente, explicó el cantante, cultivador de un amplio espectro de sonoridades.

Sobre su participación en la más importante cita del jazz en Cuba expresó: Esta es mi segunda vez en este Festival. No me considero un jazzista nato pero me gusta mucho, porque como fusionista me place rejuvenecer temas antológicos de nuestro patrimonio musical con ese género, dándole así un toque diferente, especial.

Es lo que estudié en Helsinki, aclaró, “y la única opción que encontré para que se conociera aún más la música cubana en ese país fue fusionar”, empeño del que, destacó, salieron arreglos novedosos a emblemáticas composiciones como Palabras, Yolanda, Decídete, La gloria eres tú, entre otros.

Ahora que regresará a Santiago de Cuba como enviado del Festival confiesa: La alegría es enorme, qué bendición. Llevar esta opción musical a cada rincón del país es mi prioridad.

Junto a su grupo, Jon se presentará a las cinco de la tarde del miércoles 15 de enero en el Patio La jutía conga; el jueves 16 a las 10 de la noche en el Centro Cultural Iris Jazz; y a las ocho de la noche del sábado 18 y del domingo 19, actuará en la Sala y el Parque Dolores, respectivamente.

Erick Jon comenzó su carrera artística como cantante a la edad de 15 años, y aunque aún es muy joven, ya ha participado en varios festivales dentro y fuera del país y ha compartido escenarios con figuras como Beatriz Márquez, Bobby Carcassés, Ela Calvo, Omara Portuondo y Fernando Álvarez.

Cursó estudios en el Pop & Jazz Conservatorio de Helsinki, Finlandia, y ha desarrollado un estilo propio que le ha valido reconocimiento internacional, como el Akademia Music Awards, premio otorgado por la institución homónima radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, por su versión de Te extraño, tema original del mexicano Armando Manzanero. Por Saylín Hernández Torres