Desarrollo local y universidad

Santiago de Cuba, 18 ene.— Cuando los centrales azucareros Los Reynaldo y Salvador Rosales apagaron chimeneas de manera definitiva (2002), Songo – La Maya quedó con muy pocas opciones de desarrollo.

La Fábrica de Conservas de Ponupo era una factoría añosa, por tanto el territorio dependió de pronto solo de su agricultura y de los servicios. Lo dicho coloca a la Tierra del León de oriente entre los territorios menos industrializados de Cuba, queda entonces el empeño de su gente y la ciencia para lograr desarrollo.

El doctor Benjamín Emmanuel Pozo ha sido un abanderado de nuevas ideas. No siempre comprendido, el actual presidente de la CCS José Martí creó el grupo Catalejo para discutir y crear; elaboró proyectos de desarrollo local, impulsó la reunión de intelectuales pero poco llegó a puerto. El también profesor universitario entró a la producción alimentaria y comienza el vínculo. Trata de hacer realidad cada pensamiento.

Benjamín Emmanuel Pozo: Lo que le he hecho saber a los miembros de la CCS José Martí, que dirijo hoy, es que hay que pasar de esa etapa de resistencia al desarrollo. Eso me lo ha dado el vínculo con la universidad. El modelo económico es circular, permite que el ciclo productivo termine en la CCS, que ingresemos más y aportemos al desarrollo del municipio.

Según investigadores locales, el café de Songo – La Maya era muy apreciado en Paris, se habla de embarcaciones que esperaban las cosechas de la Tierra de Elvira Cape. Hoy el café se ha convertido en uno de los productos de mayor consumo en todo el mundo ( se consumen más de 9.537 millones de kilos de café en el planeta), sin embargo en Songo – La Maya las cosechas no son buenas, Emmanuel Pozo prefiere búsquedas de estrategias inmediatas.

Benjamín Emmanuel Pozo: Los campesinos nuestros tienen la convicción de que hay que retomar los cafetales, así hay, además, la posibilidad de atraer turismo.

Hoy no se cumplen los planes cafetaleros. No hay buena estrategia, hay malos cultivos que no satisfacen los planes trazados, para nosotros ese renglón es imprescindible. Si trabajamos bien pasamos de la pobreza al desarrollo. Además tenemos la belleza, la historia de este lugar.

El doctor enfatiza además en la necesidad de desarrollar los beneficios a los cultivos Benjamín Emmanuel Pozo: Tenemos que independizarnos, le damos a Contramaestre el café y otros cultivos, ellos le aportan beneficios y tienen ganancias. Tenemos que desarrollar nosotros esos puntos.

Songo – La Maya tiene potencialidades por sus hombres y mujeres. Este es un municipio que crece en los resultados de pruebas de ingreso a la universidad. Eso habla de un songomayense mejor.