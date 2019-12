Se prepara Santiago de Cuba para asumir la entrada en vigor de nueva “Resolución jurídica para cambios y conversiones a vehículos de motor”

La nueva Resolución no. 349 del 2019, del Ministro del Transporte, aprueba el “Reglamento para la realización de cambios y conversiones a los vehículos de motor, remolques y semirremolques”. Las nuevas regulaciones responden a varias inquietudes y planteamientos de la población desde marzo de 2016, fecha en que se interrumpió ese proceso.

Según Jaime Joaquín Codorniú Furet, Director de la Empresa Provincial de Transporte en Santiago de Cuba, “ya nuestro territorio ha ordenado el Centro de Trámites para esta actividad, teniendo en cuenta que no es sólo asumir los retos actuales, sino, que en un momento estuvieron paralizadas estas acciones hasta reordenar el sistema y tenemos más de seiscientos casos pendientes, para las que tenemos un término de seis meses para acabar de rdenarlo y que trabajamos intensamente en esa dirección. Actualmente, ya más del setenta porciento de estos pendientes se han procesado y ya están acudiendo a nuestras Oficinas de Trámites por la nueva resolución. Se ha divulgado y explicado a la población los casos pendientes a acudir, su revisión, su diagnóstico y continuidad de su proceso de legalización.

Se activaron en el territorio la Oficina de Proyectos con la nueva modalidad, cumpliendo lo establecido de la realización de proyectos por personas jurídicas, con la colaboración de la Universidad en el territorio, el Centro de Ingeniería de Transporte, profesores y demás expertos en el tema, para que no se afecte la calidad de los proyectos, que no sean superficiales y tengan la profundidad que llevan, garanticen la seguridad vial, tanto pasiva como activa y con el ordenamiento de la redes de talleres de todo el territorio de la provincia, desde los municipios más alejados hasta la cabecera, teniendo en cuenta, incluso, los talleres de cuentapropistas que reúnan los requisitos y condiciones para la certificación”. El nuevo reglamento debe propiciar que no se afecte la seguridad, definiendo las autoridades facultadas para aprobar cada etapa, el expediente que se debe crear, la actualización de los títulos, una vez realizadas estas acciones y su presentación ante el Registro de Vehículos, a cargo del Ministerio del Interior. Conceptualiza, además, las acciones que se considerarán como cambios, remotorización o conversión, a tiempo que crea condiciones para su implementación, según lo permitan las condiciones, en cada momento.

Al respecto, Néstor Reyes Muñoz, Subdirector Técnico de la Empresa de Talleres de Santiago de Cuba, refiere que “cuentan en la ciudad con seis talleres preparados y prestarán todo tipo de servicios: chapistería, pintura, la conversión de auto de paseo a camioneta o de camioneta a auto de paseo”.

Esta Resolución constituye una norma complementaria de la Ley 109 “Código de Seguridad Vial” y establece cuáles son las entidades facultadas para aprobar los cambios y conversiones. Define también, las acciones que no se autorizarán, como las asociadas a soldaduras en los sistemas de dirección y frenos o en los cuadros de las motos y ciclomotores, sin la certificación de una autoridad competente.

El venidero mes de enero, Santiago de Cuba deberá estar lista para asumir la puesta en vigor de la Resolución número 349 del dos mil diecinueve, que regula la realización de cambios y conversiones a los vehículos de motor, remolques y semiremolques. De ahí que se creen condiciones logísticas y materiales en oficinas para trámites y en los talleres que asumirán la importante labor.