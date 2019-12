Santiago se irguió en el Latino pero su vida pende de un hilo (+ Video)

Tras reponerse de un nuevo tropiezo con su picheo abridor, pues Danny Betancourt enfrentó a solo cuatro bateadores, regaló un boleto, permitió un sencillo y par de dobletes que al final del capítulo derivaron en saldo personal de cuatro carreras limpias, las Avispas de Santiago de Cuba articularon un eficiente relevo largo de Carlos Font y un enérgico respaldo ofensivo que sumó quince indiscutibles para propinar KO-7 a Industriales con pizarra de 14 anotaciones por 4.

Un total de seis lanzadores de los melenudos, a saber: Marcos Ortega (dos entradas, seis jits, una limpia), Yandi Molina (una entrada y dos tercios, dos jits, cuatro sucias), Frank Herrera (no sacó outs, un jit, una limpia), Jonathan Carbo ( una entrada y dos tercios, tres imparables, tres inmaculadas), Pedro Álvarez (no sacó outs, tres incogibles, una limpia) y Elder Nodal (dos tercios, par de jits, dos limpias) fueron incapaces de frenar la impetuosa remontada que no se detuvo hasta conseguir el fuera de combate.

Finalmente Carlos Manuel Cuesta logró sacar la cara por el bullpen capitalino y retiró el séptimo episodio sin complicaciones pero el line up de los melenudos no pudo impedir que la abrumadora ventaja de diez carreras condujera al desenlace abreviado.

Encabezaron la desequilibrante ofensiva santiaguera Santiago Torres (5-3, doblete, cuadrangular, cuatro remolcadas y tres anotadas), Dayán García (4-3, par de biangulares, tres propulsadas y una anotada) y Raico Santos (4-3, par de tubeyes, una impulsada y dos anotadas).

Ganó Carlos Font (9-4), quien suscribió impecable trabajo a lo largo de las siete entradas sin carreras y con escasos cinco jits admitidos y perdió Yandi Molina (3-7).

Los visitantes articularon dos golpes demoledores en las entradas cuarta y sexta, oportunidades en las que concretaron racimos de cinco y ocho carreras respectivamente. El primer descuento lo había rubricado en el tercer episodio Santiago Torres al botarle la pelota al abridor Marcos Ortega.

Ambos conjuntos cometieron una pifia, Dayán García en el bando ganador y Yamil Rivalta en el perdedor.

El contundente triunfo reanimó las filas de las Avispas al evitar la barrida de sus eternos rivales y al mismo tiempo mantener vivas sus muy remotas posibilidades de clasificación, atadas a una combinación sumamente improbable: ganarles los tres juegos a Camagüey en el Guillermón Moncada y que a su vez Cienfuegos derrote tres veces a Industriales en el Latinoamericano; en cuyo caso santiagueros y capitalinos quedarían igualados en victorias y derrotas (49-41) pero los orientales se adjudicaron la serie bilateral 7-5.

El otro duelo que cerrará el calendario antes de semifinales será entre Las Tunas y Matanzas en el Victoria de Girón.

Posiciones: Camagüey y Las Tunas 51-36 / Matanzas 50-37 (1) / Industriales 49-38 (2) / Santiago de Cuba 46-41 (5) / Cienfuegos 45-42 (6).