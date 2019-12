Programa de la vivienda en Cuba avanza positivamente, afirma Presidente cubano

La Habana, 18 dic (ACN) A un año de la implementación del Programa Nacional de Vivienda y a pesar de las tensiones materiales y limitaciones de este 2019, son visibles los avances, lo cual permite pensar en que se puede hacer todavía más, dijo este miércoles el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en un análisis sobre el tema con parlamentarios.

En su intervención frente a los diputados de la Comisión de Construcción, Industria y Energía, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el mandatario dijo que si bien no se han resuelto todos los problemas, hay satisfacciones y resultados alentadores.

Este programa es objeto de un gran esfuerzo del país y se ha atendido con elevada prioridad por todas las instancias de dirección, lo cual se tradujo en un impulso significativo al tema, explicó.

Sin embargo, dijo, los resultados positivos no pueden hacernos perder la visión objetiva y realista de que son muchos los problemas acumulados en ese particular y eso no se resuelve en un año.

Díaz-Canel expuso limitaciones tecnológicas, en el abasto de combustible para la transportación de los materiales de la construcción, fundamentalmente en la región oriental, y también en la adquisición del acero necesario y los áridos para asumir el plan anual.

Destacó que esto no impidió su cumplimiento, y consideró que sobrepasar el número de viviendas y acciones previstas es el mayor logro, porque eso significa que se ha cambiado la vida a miles de personas beneficiadas con este sensible programa.

De cara al desarrollo local, llamó a planificar el trabajo en función de las necesidades del territorio y sus prioridades, y a tono con sus posibilidades.

Instó a trabajar con más calidad, y ejemplificó que si se construyen viviendas más robustas, podrían disminuir las afectaciones a los inmuebles en caso de desastres naturales.

Al ritmo actual, en unos dos años deben quedar resueltas las afectaciones de ciclones pendientes, consideró el mandatario.

Díaz-Canel señaló los avances en materia de documentación y trámites, y destacó que un programa como este, tan importante para el pueblo, no debe empañarse por la actitud de ningún funcionario; no se puede admitir que nadie se aproveche de su responsabilidad, enfatizó.

Insistió en la necesidad de estimular la construcción de viviendas por esfuerzo propio, que ya demostró sus potencialidades al completar más de 14 mil 200, según el informe presentado por el funcionarios del ramo.

Señaló que la mala calidad del trabajo es una insatisfacción a la cual seguir prestando atención, para que cada obra finalizada impacte positivamente en la belleza y el confort de toda la comunidad.

Aludió a la recuperación de las afectaciones causadas por el tornado en La Habana a inicios de este año y la importancia de estudiar nuevas tipologías y tecnologías de la construcción, para adoptar lo que se hace a las condiciones y realidades de Cuba..

A la sesión de trabajo de la comisión asistió el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez e Inés María Chapman, vicepresidentes del Consejo de Ministros, en la que se informó que este año se concluyeron 43 mil 700 inmuebles, equivalentes al 22 por ciento encima del programa general.

El programa de la vivienda en Cuba prevé, en un período de 10 años, la solución del déficit existente de más de 900 mil lo que constituye el principal problema social del país.